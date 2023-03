Test chłodzenia Alphacool Core Ocean T38 360mm

Co otrzymujemy wraz z Alphacool Core Ocean T38 360mm?

AiO zapakowane zostało w zwykły karton. Wraz z nim w środku znajduje się instrukcja, zestaw montażowy, przejściówka 3x 4-pin -> 1x 4-pin i tubka pasty termoprzewodzącej. Dodatki są więc podstawowe, ale zupełnie wystarczające do zbudowania PC. Sama instrukcja dobrze wyjaśnia montaż, który nie jest jednak zbyt przyjemny. Ale o nim troch później. Gwarancja wynosi 2 lata.

Specyfikacja Alphacool Core Ocean T38 360mm

Chłodnica ma wymiary 397 x 120 x 38 mm. Koniecznie musicie tutaj zwrócić uwagę na grubość równą 38 mm. Jest ona o ok. 10 mm większa niż standardowe AiO, co może powodować problemy z montażem na górze w niektórych obudowach. Takie rozwiązanie powinno jednak polepszać wydajność całego układu. Ta część AiO wykonana została z aluminium. Z chłodnicy wychodzą dwa węże FEP o długości 400 mm. Są one oplecione materiałem oraz dosyć elastyczne. Połączenie z blokopompką jest ruchome, więc nie powinno być problemów z ich ułożeniem w obudowie.

Blokopompka ma wymiary 397 x 120 x 38 mm. Ma ona małe podświetlenie ARGB, a sama podstawka wykonana jest z miedzi. Pompka pracuje z maksymalną prędkością 3500 RPM i zasilana jest ze złącza 4-pin. Z bloku wychodzi też kabel ARGB z końcówką męską i żeńską. Na górze znajduje się małe logo firmy wymuszające montaż w odpowiedniej orientacji, ale tak naprawdę ono zniknie po montażu w obudowie.

W zestawie mamy oczywiście dołączone trzy wentylatory Core 120. Maksymalna prędkość wynosi 2500 RPM, przepływ powietrza 62,8 CFM, ciśnienie 2,13mm H2O, a głośność 34,3 dBA. Śmigła zasilane są ze złączy 4-pin PWM. Ich żywotność wynosi 50000 h. Wentylatory są po prostu czarne i mają standardową grubość 25 mm. Oparte są o łożysko hydrauliczne.

Czytaj też: Test chłodzenia Noctua NH-D12L

Wygląd i montaż Alphacool Core Ocean T38 360mm

Alphacool Core Ocean T38 360mm prezentuje się dobrze, choć zbytnio się nie wyróżnia. Chłodnica z wentylatorami jest cała czarna i na pewno zniknie w obudowie z oknem. Lekko wyróżniać będzie się blokopompka z małym podświetleniem ARGB, ale nie jest ono naprawdę mocne. Jeśli więc chcecie mały akcent podświetlenia, ale większość ma być czarna, to będziecie zadowoleni.

Montaż jest za to naprawdę irytujący. Backplate przyklejacie do płyty głównej, na procesor nakładacie blokopompkę i to przykręcacie śrubami do backplate. Jeszcze pół biedy, jak rzeczywiście backplate przykleicie, choć i tak trzeba go przytrzymywać aby śruby złapały. Ale jeśli backplate nie przyklejacie to złapanie go śrubami będzie wymagające, w szczególności w pojedynkę. Tutaj Alphacool zdecydowanie powinien nad tym aspektem popracować. Wystarczy dodać śruby, którymi złapie się backplate od strony procesora przed nałożeniem blokopompki i już cały proces będzie znacznie prostszy i przyjemniejszy.

Zebrane najważniejsze parametry Alphacool Core Ocean T38 360mm

Wymiary chłodnicy: 397 x 120 x 38 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x Core 120

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 62,8 CFM

Maksymalne ciśnienie: 2,13 mmH2O

Maksymalna głośność: 34,3 dBA

Wymiary bloku: 70,2 x 70,2 x 46 mm

Maksymalna prędkość pompki: 3500 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA 115x / LGA 1200 / LGA 1700 / LGA 2066; AMD: AM4 / AM5

Gwarancja: 2 lata

Cena: ok. 400 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Alphacool Core Ocean T38 360mm

Wydajność jest świetna. Na wszystkich testowanych obrotach mamy do czynienia z najwydajniejszym AiO w zestawieniu. Fakt, że przy niższych obrotach różnice w stosunku do konkurencji nie są duże, ale z pewnością występują. Chłodzenie bez problemów więc poradzi sobie z najwydajniejszymi procesorami na rynku. Zobaczcie jednak, czym zostało to okupione:

Kultura pracy na maksymalnych obrotach jest fatalna. Chłodzenie jest okropnie głośne i podczas testów ciężko było z nim wytrzymać w jednym pomieszczeniu. Na 1200 RPM jest znacznie lepiej, ale konkurencja potrafi być i tutaj cichsza. 45,9 dBA może też przeszkadzać, jeśli pozostałe podzespoły macie naprawdę ciche. Na 800 RPM wentylatory są ciche, ale ponownie konkurencja potrafi wypadać trochę lepiej. Przy takim ustawieniu niestety pompka (na maksymalnych RPM) jest już słyszalna i wybija się na tle śmigieł. Tutaj to właśnie ona robi się największym problemem.

Czytaj też: Test chłodzenia be quiet! Pure Loop 2 FX 240

Test Alphacool Core Ocean T38 360mm – podsumowanie

Alphacool Core Ocean T38 360mm kupicie za ok. 400 zł. Tym samym jest to jedno z najtańszych AiO 360 jakie znajdziecie w sklepach. Oczywiście, że warto się nim zainteresować, ale musicie być świadomi jego zalet i wad – nie jest to ideał chłodzenia.

Na pewno do plusów należy zaliczyć jakość wykonania, która jest bardzo dobra. Także sam wygląd, jeśli nie zależy Wam na mocnym podświetleniu, może przypaść do gustu. Największą zaletą jest jednak świetna wydajność – AiO jest pod tym względem najlepsze spośród wszystkich testowanych konstrukcji, na wszystkich testowanych obrotach. Pod tym względem, biorąc jeszcze pod uwagę cenę, na pewno nie znajdziecie nic ciekawszego.

Wadą jest z pewnością montaż, który zdecydowanie mógłby być prostszy. To jest jednak mały problem, w szczególności, jeśli nie planujecie zmieniać chłodzenia – raz się pomęczycie i gotowe. Największą wadą jest jednak kultura pracy. Chłodzenie na maksymalnych obrotach jest tragiczne i ciężko z nim wytrzymać jeśli nie macie np. wyciszających słuchawek. Na 1200 RPM jest już o niebo lepiej, choć nadal może przeszkadzać i konkurencja po prostu lepiej wypada na podobnych obrotach. Na 800 RPM wentylatory są ciche, ale może przeszkadzać praca pompki, jeśli zostanie na maksymalnych obrotach. Plus ponownie konkurencja wypada tutaj trochę lepiej. Jeśli więc szukacie cichego chłodzenia to zdecydowanie omijajcie tę propozycję.

Neutralnie oceniam grubość chłodnicy. Jest ona większa niż u konkurencji, przez co mogą być problemy w niektórych obudowach z jej montażem na topie. Z drugiej strony pozytywnie wpływa to na wydajność, więc coś za coś. Musicie mieć to jednak na uwadze, podczas wyboru gotowego zestawu chłodzenia cieczą.

Jeśli więc szukacie taniego i wydajnego AiO 360, a sama głośność kompletnie Was nie interesuje, to właśnie znaleźliście swój ideał. Jeśli jednak chcielibyście cichsze chłodzenie, nawet kosztem wydajności i ceny, to musicie zastanowić się nad wyborem czegoś zupełnie innego.