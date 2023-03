Auto elektryczne zimą – jak jeździć i nie zwariować?

Po pierwsze – planowanie. Auta elektryczne lubią planowanie

Zdjęcia – Sylwia Januszkiewicz, CHIP.PL

O tym, że planowanie dłuższej trasy to w elektryku podstawa, wiemy. Okazuje się jednak, że słowo to powinno towarzyszyć właścicielom BEV-ów również na co dzień. Nie martwcie się jednak – nie musicie szczegółowo planować i analizować każdego wyjazdu na zakupy do Lidla, a jedynym, czego potrzebujecie, jest aplikacja.

Zawsze trzeba mieć z tyłu głowy, że powinniście wsiadać do nagrzanego auta i tak, mam tutaj na myśli ogrzanie wnętrza. Nie po to płacicie ciężkie pieniądze za samochód, żeby później w nim marznąć. Jest to również ważne z punktu widzenia zużycia energii – samochód z nagrzanym wnętrzem po ruszeniu nie będzie musiał martwić się Waszym komfortem, zajmie się przede wszystkim dogrzaniem akumulatorów, a w efekcie zużyje więc mniej prądu. Wystarczy 6-8 min, aby elektryk ogrzał wnętrze do wskazanej przez Was temperatury.

Tutaj zdecydowaną przewagę mają kierowcy garażujący swoje samochody. Wiadomo, w garażu jest cieplej, więc i temperatura akumulatorów jest wyższa, a im jest wyższa, tym mniej energii będzie kosztowało ich dogrzanie. Dodatkowo, samochód możecie podgrzewać w momencie, kiedy jest podłączony do prądu. Nawet zwykłe gniazdko 230V pozwoli na osiągnięcie optymalnej temperatury przy minimalnym albo nawet zerowym ubytku zasięgu auta. Elektryk, co jest jedną z jego największych zalet, może też być ogrzewany na postoju. W tym czasie nie dymi, nie burczy, nie przeszkadza nikomu.

Wszystko fajnie, ale co z właścicielami elektryków, którzy nie dysponują ani ciepłym garażem, ani gniazdkiem? Cóż, i tak powinni dogrzewać swoje samochody przed ruszeniem w trasę. Po prostu powinni to robić z głową.

Grzałki w elektrykach Volkswagena mają moc 6 kW. Oznacza to, że jeśli będziecie swoje ID grzać na maksa, w ciągu godziny zużyje 6 kWh, a w ciągu 6-8 minut będzie to mniej, niż 0,5 kWh, więc nawet jeśli przy temperaturze -5°C nagrzejecie wnętrze do 23°C, tych kilka minut nie uszczupli Wam zasięgu o więcej, niż kilka km. Wydawałoby się więc, że można zrobić sobie z samochodu szklarnię i odjechać w siną dal, bez oglądania się na zasięg. Pamiętajcie jednak, że samochód musi później tę temperaturę utrzymać. Jeśli lubicie klimaty tropikalne, radziłabym ustawienie temperatury na 18-19°C i posiłkowanie się grzaniem foteli i kierownicy. Powiecie, że to też zużywa prąd. Tak, zużywa, ale w Volkswagenach do grzania siedzeń i kierownicy wykorzystywany jest prąd z akumulatora 12V (tak, elektryki też mają klasyczne, 12-voltowe akumulatory). Akumulatory trakcyjne nie biorą udziału w tym procesie, więc nawet jeżeli ustawicie sobie grzanie foteli/kierownicy na maksa, nie uszczupli to zasięgu Waszego auta. Wręcz przeciwnie, znacznie go zwiększy, bo utrzymywanie temperatury 18, czy 19°C będzie wymagało od grzałki w wiele mniej mocy, niż wspomnianych wcześniej 23°C, a Wam i tak będzie ciepło. Win-win. Nie jest to tylko umiejętność Volkswagena, ale też innych producentów aut elektrycznych. Z 12V akumulatora zasilane może być też m.in. oświetlenie ambientowe wnętrza.

Podgrzanie wnętrza to jedno, a podgrzanie akumulatorów to drugie. Użytkownik nie ma możliwości ręcznego ustawienia temperatury do jakiej akumulatory trakcyjne mają się nagrzać, ale nowsze wersje oprogramowania pozwalają na zasygnalizowanie autu, że niebawem będziemy wyruszać w trasę, więc przydałoby się zająć ich temperaturą. Bez wnikania w technikalia – akumulatory zostaną podgrzane tak, aby samochód podczas jazdy zużywał jak najmniej energii na utrzymywanie ich w odpowiedniej temperaturze. Z doświadczeń użytkowników ID wynika, że nierozgrzany samochód potrafi zimą zużyć nawet o 30% więcej energii, niż samochód odpowiednio przygotowany. Ten argument powinien mówić wszystko o tym, jak ważne jest przygotowanie samochodu do jazdy. Dotyczy to również aut innych producentów.

To wszystko brzmi jak cała masa zawracania sobie głowy, ale bez obaw, wystarczy kilka minut z aplikacją. We Connect ID (aplikacja dedykowana dla elektryków Volkswagena) pozwala na zdalne uruchomienie klimatyzacji, grzania foteli i kierownicy w dowolnym momencie, a jeśli nie chce Wam się robić tego za każdym razem ręcznie, możecie ją odpowiednio zaprogramować. Wystarczy ustawienie godzin odjazdów dla poszczególnych dni tygodnia, a system zajmie się resztą – ogrzaniem akumulatorów również. Ot, całe planowanie i tutaj też warto pamiętać, że podobne funkcje oferują aplikacje większości producentów aut elektrycznych i w zasadzie aplikacja jest podstawą do wygodnego podróżowania i eksploatacji pojazdu.

Po drugie – jazda. Auta elektrycznego wcale nie trzeba trzymać w tunelu aerodynamicznym TIR-a

Zdjęcie – Volkswagen Polska, Bieszczady

Ok, przygotowaliście samochód. W środku jest ciepło, akumulatory są ciepłe. Czas ruszać. Wydawałoby się, że wystarczy włączyć tryb Eko i po sprawie. Nie do końca. Narzędzia należy dostosować do warunków na drodze.

Jeśli jeździmy po mieście, najbardziej efektywny będzie tryb B. Tak nazywa to w Volkswagen, ale każda marka dysponuje tym rozwiązaniem – jest to tryb jazdy wyłącznie przy użyciu pedału przyspieszenia. Wciskamy go, aby przyspieszyć, zwalniamy, aby zahamować. Samochód będzie w tym trybie najefektywniej rekuperował energię, zwiększając zasięg auta.

Jeżeli mamy do pokonania trasę, najlepszym rozwiązaniem będzie połączenie ekoasystenta i przewidywania ograniczeń. Samochód będzie przyśpieszał i zwalniał zgodnie z ograniczeniami prędkości, zareaguje też na pojazdy poprzedzające, zakręty, ronda, etc. Będzie wykorzystywał każdą okazję do odzyskiwania energii, biorąc pod uwagę trasę, Wasz styl jazdy, a także tryb Jazdy (Eko, Comfort, Sport). Warto tutaj mieć na uwadze możliwości i funkcje samochodu. Są marki, których auta widząc ograniczenie prędkości najpierw zapytają nas, czy zwolnić i wystarczy to potwierdzić jednym przyciskiem. Inne potrafią agresywnie zahamować ze 120 km/h do 40 km/h, bo dostrzegły znak ograniczenia na dojazdówce obok drogi szybkiego ruchu. Dobrze jest poznać możliwości swojego auta i znaleźć balans między oddaniem mu kontroli a własnym zdrowym rozsądkiem.

Jeżeli jedziecie znaną trasą i z jakichś względów nie macie ochoty bawić się ustawieniami samochodu, na ekonomiczną jazdę również są sposoby. Należy jak najlepiej wykorzystywać ukształtowanie terenu. Zjeżdżacie z górki? Absolutnie nie wstrzymujcie samochodu. Pozwólcie mu się rozpędzić (nawet mu w tym pomóżcie), aby mógł pokonać zbliżający się podjazd, wytracając energię zdobytą podczas zjazdu. Widzicie zakręt? Zamiast użycia pedału hamowania, przełączcie samochód w tryb B – odzyska w ten sposób znacznie więcej energii. Macie do pokonania długi zjazd? Pozwólcie autu żeglować – elektryki są ciężkie, więc prędkość wytracają szybciej, niż spalinówki, a poza tym wykorzystają opór otoczenia i odzyskają trochę energii.

Takie rady otrzymaliśmy przed jazdami testowymi, następnie przyszedł czas na sprawdzenie tego w praktyce. Przyznaję bez bicia, na co dzień ekonomiczna jazda idzie mi przeciętnie, więc zabrałam się do sprawy na poważnie. Efekt był taki, że po przejechaniu ok. 60-kilometrowej trasy osiągnęłam wynik o 20% niższy, niż deklarowany WLTP dla tego modelu (VW ID.4 Pro Performance – 204 KM, 77 kWh). Kolejna trasa była o wiele bardziej wymagająca, bo więcej było podjazdów niż zjazdów, ale po jej pokonaniu okazało się, że przy stosowaniu się do wszystkich wskazówek, zużycie energii przekroczyło normę WLTP jedynie o 2,2% (odcinek pokonany VW ID.5 Pro Performance – 204 KM, 77 kWh).

Zdjęcie – Volkswagen Polska, Bieszczady

Nie mam zamiaru czarować – wszyscy jechaliśmy wolno, zazwyczaj znacznie poniżej ograniczeń prędkości (przy ograniczeniach 90 km/h nie przekraczaliśmy 70 km/h), ale te wyniki mówią same za siebie. Nawet jeśli zastosujemy część tych wskazówek, da się znacznie wpłynąć na zużycie energii zimą.

Kiedy wróciłam do domu, musiałam odstawić do parku prasowego elektryka innej marki. Wsiadłam, zaczęłam jechać, mając w pamięci wszystkie rady przywiezione z Bieszczad i zużycie w mieście spadło mi o 3 kWh/100 km w stosunku do tego, co komputer pokładowy wskazywał wcześniej, chociaż nie jechałam jak Grażyna z balkonikiem. Da się? Okazuje się, że tak.