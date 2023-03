Bateria, która wytrzyma 9 lat? Innowacyjny materiał odmieni nasze telefony

Jak działa recykling smartfonów? Możemy przyjąć, że dość słabo. Wyrzucenie urządzenia jako elektrośmieci nie jest równoznaczne, że od razu zostanie ono ponownie przetworzone, zwłaszcza jeśli mowa o bateriach litowo-jonowych stosowanych w smartfonach. Jak podają naukowcy z Australii, w kraju kangurów recykling baterii obejmuje jedynie 10 proc. telefonów. Reszta ląduje na wysypiskach śmieci, nierzadko przeciekając i przenikając do środowiska, co powoduje skażenie terenu.

Inżynierowie z RMIT w Melbourne zaprojektowali nowy materiał do budowy baterii litowo-jonowych. Zastąpili oni lit czymś, co twórcy nazwali MXene. Jest to związek podobny do grafenu, ale mający wysoką przewodność elektryczną – dowiadujemy się z komunikatu prasowego uczelni.

Bateria w telefonie nada się do recyklingu. Ważne, by zbudowano ją z MXene

MXene może być doskonałą alternatywą, ale ma jedną zasadniczą wadę. Ulega rdzewieniu. Naukowcy odkryli jednak sposób, w jaki można się jej pozbyć. Ekspozycja akumulatora na fale dźwiękowe o częstotliwości 10 Hz przez minutę sprawi, że rdza zostanie usunięta, a materiał wróci do swojego pierwotnego stanu. Brzmi niewiarygodnie, ale zjawisko to zostało potwierdzone laboratoryjnie.

W taki sposób baterię można odnawiać jeszcze dwukrotnie, ale więc będzie mogła być ona wykorzystana łącznie trzy razy. W ten sposób doprowadzamy do prawdziwego (choć nie nieskończonego) recyklingu baterii litowo-jonowych. Przy założeniu, że bateria w telefonie działa bez zarzutu do około trzech lat, to łącznie jeden akumulator będzie w stanie funkcjonować prawie dekadę.

Należy wyjaśnić, że nie mowa tutaj o działaniu baterii w tym samym modelu smartfona przez dziewięć lat. Badacze klarują w swoich wynikach, że mowa tylko stworzeniu podstaw do recyklingu baterii i wykorzystaniu ich w konstrukcji nowych telefonów. Niestety nie oznacza to tego, że z jednym telefonem zostaniemy na dłużej, a po prostu kolejne kupowane przez nas modele mogą posiadać baterię z recyklowalnego MXene.

Naukowcy są na etapie poszukiwania przedstawicieli przemysłu, którzy byliby chętni zastosować MXene w budowie baterii litowo-jonowych. Ich zdaniem materiał można wykorzystać także w magazynach energii, czujnikach czy transmisji bezprzewodowej, ograniczając jednocześnie ilość lądujących finalnie na wysypiskach elektrośmieci.