Komputer rodem z The Last of Us, czyli grzyby w roli sztucznego mózgu

Grzyb jako komputer. Potencjał ogromny, ale powszechny użytek nadal odległy

Za zrobienie z grzyba komputera odpowiada profesor Andy Adamatzky i jego zespół z założonego w 2001 roku Unconventional Computing Lab w Bristolu w Wielkiej Brytanii. Ta inicjatywa została rozpoczęta specjalnie po to, aby odmienić przyszłość komputerów, które w nowej erze mogą być produkowane z ekologicznych, a więc nieszkodzących ekosystemowi rozwiązań. Oczywiście nie wszystkie, a te, u których ma to zwyczajnie sens, czyli tych mniej zaawansowanych).

Naukowcy w tym projekcie badają m.in. to, jak grzyby mogą wykazywać właściwości memfrakcyjne, dzięki którym mogą przechowywać i przetwarzać informacje jak komputer. To z kolei może prowadzić do potencjalnych zastosowań w obwodach sensorycznych i obliczeniowych osadzonych w kompozytach związanych z grzybnią.

Wspomniane właściwości sprawiają, że grzyby mogą zmieniać swój opór elektryczny i pojemność w zależności od przyłożonego napięcia i natężenia elektrycznego. Badacze wykorzystali elektrody do pomiaru charakterystyki prądowo-napięciowej grzybów i stwierdzili, że wykazują one nieliniowe i histeryczne zachowanie, które są typowymi cechami memrystorów. To z kolei urządzenia, które mogą pamiętać swój poprzedni stan i działają jako przełączniki lub elementy pamięci w obwodach obliczeniowych.

Badacze zaobserwowali również oscylację w przewodzonym przez grzyby prądzie, co wskazywało na jakąś formę komunikacji lub obliczeń. W następnym kroku zaproponowali model matematyczny opisujący to zachowanie grzybów i choć osiągnęli już wiele, to na tę chwilę ten nowy i niekonwencjonalny obszar badań, wymaga większej liczby eksperymentów i walidacji, aby dokładnie zrozumieć to, jak grzyby przechowują i przetwarzają informacje na głębszym poziomie.

Technologia ta jest więc wciąż w początkowej fazie rozwoju i nie jest jeszcze praktyczna do codziennego użytku. Jednak badacze mają ogromną nadzieję, że pewnego dnia może doprowadzić do powstania bardziej zrównoważonych środowiskowo metod obliczeniowych. Zwłaszcza że grzyby są stosunkowo łatwe w uprawie i nie wymagają takiej ilości zasobów jak tradycyjne metody obliczeniowe. Dodatkowo mogą się naprawiać, rozwijać i ewoluować, a na dodatek są biodegradowalne, więc w razie potrzeby mogą być łatwo usuwane po zużyciu się danego sprzętu bez szkody dla środowiska.

Potencjalne zastosowania obliczeń opartych na grzybach nie są jeszcze znane, ale naukowcy uważają, że mogłyby być wykorzystane w takich dziedzinach jak monitoring środowiska, gdzie biodegradowalne czujniki mogłyby być wykorzystywane do pomiaru poziomu zanieczyszczeń. Jest to więc ekscytujący nowy obszar badań, który może doprowadzić do bardziej zrównoważonych metod obliczeniowych w przyszłości.