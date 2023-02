Najnowsze sterowniki AMD psują komputery. Po tej wpadce trudno będzie się pozbierać

Niedawno dowiedzieliśmy się, że AMD zawyża ceny swoich produktów, wbudowane w Ryzeny układy fTPM mogą psuć nie tylko systemy Windows, ale też Linux, a dziś jeszcze to. Powiedzieć, że AMD rozpoczęło 2023 rok źle, to jakby nie powiedzieć nic, ale nie jesteśmy tutaj po to, żeby kopać leżącego, a po to, aby pomóc wam w ustrzeżeniu się od problemu związanego z nową aktualizacją sterownika graficznego.

Sterowniki AMD psują komputery. Firma bardzo chce zrazić do siebie użytkowników

AMD po dwóch miesiącach przerwy od aktualizowania sterowników kart Radeon RX 6000 postanowiła spełnić wreszcie swoją obietnicę i udostępniła Adrenalin Edition 23.2.1 m.in. dla kart graficznych wykorzystujących GPU na bazie architektury RDNA 2. Ten zunifikowany sterownik obsługuje również serię RX 7000 oraz procesory graficzne z serii RX 400 i nowsze, a przy tym zapewnia oficjalne wsparcie dla gier Forspoken i Dead Space, poprawiając jednocześnie wydajność w F1 2022 o 19% i w Hogwarts Legacy o 4% w przypadku karty Radeon RX 6950 XT.

Poza tym Adrenalin Edition 23.2.1 zapewnił starszym modelom upragnioną optymalizację strumieniowania H.264 i H.265, zaktualizował AMD Link, a najnowszym Radeonom RX 700 zagwarantował wsparcie kodowania AV1. Poprawił też znane problemy pokroju spadku wydajności w Fortnite i Sea of Thieves…, ale najwyraźniej wprowadził jednocześnie buga, przez którego wiele użytkowników uznało, że te najnowsze sterowniki graficzne popsuły ich komputery.

Wielu użytkowników na m.in. forum ComputerBase i Twitterze zaczęło zgłaszać, że najnowsza aktualizacja spowodowała awarię ich komputerów, których systemy operacyjne zaczęły zgłaszać błąd “niedostępnego dysku startowego”. Burza już się rozpoczęła, tłum chwycił za cyfrowe widły i zaczął narzekać na AMD, twierdząc, że po aktualizacji byli zmuszeni przeprowadzać ponowną instalację systemu operacyjnego.

Tyle tylko, że tak drastyczne kroki nie są w ogóle konieczne. Wedle nieoficjalnych wyjaśnień sterownik AMD Adrenalin 23.2.1 zmienia w niektórych przypadkach ustawienia BIOS-u, podmieniając ustawienia w opcjach startowych, co powoduje wspomniany problem. Dlatego też jego rozwiązaniem jest albo zresetowanie ustawień, albo ich ręczne (poprawne) ustawienie w zakładce “Boot”. Natura problemu jest też zapewne głównym powodem, dla którego występuje on wybiórczo, bo może być uzależniona od np. konfiguracji dysków. Zanim więc zainstalujecie nowe sterowniki, zadbajcie o kopię zapasową i usuńcie ich poprzednią wersję np. niezastąpionym narzędziem Display Driver Uninstaller.