Ten związek stosuje się w przemyśle, medycynie i codziennym życiu. W jego wytwarzaniu pomoże nowy fotokatalizator

Zazwyczaj naukowcy wykorzystywali w tym celu zjawisko syntezy w procesie antrachinonowym. W jego ramach antrachinon, czyli organiczny związek chemiczny, zostaje połączony z materiałami na bazie palladu i wywołuje katalizę utleniania diwodoru do nadtlenku wodoru oraz tlenu z powietrza.

A co by było, gdyby wykorzystać w tym samym celu fotokatalizę? Reakcja ta opiera się na pochłanianiu światła, choć samo rozwiązanie było mało przydatne ze względu na konieczność wykorzystywania katalizatorów, które słabo reagowały na światło słoneczne, wymagały trudno dostępnych odczynników chemicznych bądź nie były wystarczająco aktywne podczas reakcji.

Opracowany przez naukowców z Chin fotokatalizator pozwala na wydajną produkcję nadtlenku wodoru

Chcąc to zmienić, autorzy publikacji dostępnej w Nature Energy opracowali nowy fotokatalizator, który może być wykorzystany do wytwarzania nadtlenku wodoru z wody i tlenu przy udziale fotokatalizy. Za przełomem stoją naukowcy z Uniwersytetu Jiangnan i Uniwersytetu Tsinghua. Sam fotokatalizator składa się natomiast ze związku wykorzystywanego na przykład do usuwania metali.

Chcąc ocenić aktywność nowego fotokatalizatora, członkowie zespołu badawczego napromieniowali szklaną butelkę z roztworem za pomocą symulatora słonecznego. Później ogrzali ją w temperaturze 80 stopni Celsjusza. Jak się okazało, fotokatalizator wykazywał wydajność w zakresie fal bliskiej podczerwieni na poziomie 1,1% przy długości fali 940 nm oraz wysoką sprawność konwersji słonecznej na chemiczną wynoszącą ok. 1,2%.

