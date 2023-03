Plus tnie ceny nowych iPhone’ów. Modele Pro do kupienia kilkaset złotych taniej

iPhone’y 14 Pro w Plusie znowu w promocji

Szukając nowego smartfona trudno choć raz nie zerknąć w stronę iPhone’ów. Wiadomo, iOS nie każdemu może przypaść do gustu, ale dla tych, którzy są otwarci na zmiany, albo chcą wymienić swojego iPhone’a na nowszy model, Plus ma przygotowane coś specjalnego. Promocje na smartfony Apple’a zawsze są mile widziane, bo nawet jeśli system operacyjny nie stanowi problemu, to cena urządzeń może nieco odstraszać, zwłaszcza w przypadku modeli Pro.

Dlatego tym bardziej warto zainteresować się tym, co przygotował zielony operator. W ramach nowej akcji można bowiem zaoszczędzić kilkaset złotych, wybierając urządzenie w opcji ratalnej. Wybór wariantów też jest spory, bo zarówno iPhone’a 14 Pro jak i 14 Pro Max dostaniemy w wersji z 128, 256 lub 512 GB pamięci masowej. Do wyboru są też dwie opcje ratalne. Można więc zdecydować się na 12-miesięczny okres spłaty, wówczas oszczędzimy nawet 700 zł, natomiast przy 36 ratach, w kieszeni zostanie nam 800 zł.

Plus zachęca też klientów, by wzięli udział w programach Plus Odkup lub Plus Wymiana

W tym pierwszym przypadku trzeba po prostu udać się do salonu operatora i wziąć ze sobą swojego używanego iPhone’a – model 7. Generacji lub nowszy. Tam sprzedawca, korzystając ze specjalnej aplikacji, określi jego stan techniczny i na podstawie uzyskanych wyników oraz oceny stanu ekranu i obudowy, wyceni przyniesione urządzenie. Określona kwota zostanie natomiast odliczona od zobowiązań klienta i może zostać przeznaczona na pokrycie części rat za nowego iPhone’a. Dzięki temu można zyskać kilkaset kolejnych złotych oszczędności.

Czytaj też: Ten iPhone 14 może się podobać. Teraz każdy z daleka zobaczy, że masz nowy model

Natomiast w przypadku Wymiany, decydując się na 36-miesięczny okres spłaty, nie musimy przez ten cały czas korzystać z jednego smartfona. Program pozwala bowiem po 2 latach wymienić sprzęt na nową generację iPhone’a. Wówczas nie trzeba już płacić pozostałych rat.