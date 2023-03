Debiutuje Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2. Xiaomi i realme już mają go w swoich smartfonach

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 zastąpi… co on w ogóle zastąpi?

Qualcomm jest w trakcie zmiany nazewnictwa układów mobilnych z serii Snapdragon. W przypadku wariantów flagowych udało się płynnie przejść z numeracji 8xx do Snapdragona 8 Gen 1. Później było już z górki, bo pojawił się Snapdragon 8+ Gen 1, następnie Snapdragon 8 Gen 2 i dalsza numeracja powinna pójść bezboleśnie. W przypadku serii 7 nazewnictwo dopiero teraz powinno się uspójnić.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 pojawił się w bardzo małej liczbie urządzeń. Snapdragona 7 Gen 2 nie było wcale, a już mamy Snapdragona 7+ Gen 2. Jak łatwo się domyślić firma chce mieć na rynku tak samo nazwane układy dla różnych półek cenowych, co jest dobrym posunięciem.

Więcej, szybciej, lepiej – czyli co oferuje Snapdragon 7+ Gen 2?

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 to układ wyposażony w 8-rdzeniowy procesor w układzie 1+3+4, z najmocniejszym rdzeniem Kryo taktowanym zegarem 2,91 GHz. W stosunku do Snapdragon 7 Gen 1 ma to oferować skok wydajności na poziomie 50%.

Qualcomm nie chwali się, jaki układ graficzny Adreno został wykorzystany w Snapdragonie 7+ Gen 2. Wiemy za to, że w różnych scenariuszach ma być wydajniejszy względem poprzednika o 13%. Ogółem firma nie zdradza informacji, przynajmniej na razie, o dokładnych szczegółach specyfikacji procesora i układu graficznego.

Pozostając w temacie grafiki, wykorzystano tutaj technologię Auto Variable Rate Shading, która ma poprawić wydajność w grach. Polega ona na tym, że pierwszy plan jest generowany w wysokiej rozdzielczości, a tło w niższej. Co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności i oszczędzanie zasobów. Mamy tu również renderowanie wolumetryczne, które znamy ze Snapdragona 8 Gen 1.

Układ przetwarzania obrazu ISP (18-bitowy) pozwoli na wykorzystanie aparatów o maksymalnej rozdzielczości 200 Mpix. Możliwe będzie łączenie aż 30 zdjęć w jedno, co ma przełożyć się na lepsze rezultaty w trudnych warunkach oświetleniowych. Do tego mamy nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K z HDR, z opcją rejestrowania obrazu z dwóch kamer w tym samym czasie.

Za łączność bezprzewodową odpowiada modem sieci 5G Snapdragon X62 5G. Pozwala on na jednoczesną obsługę dwóch aktywnych kart SIM w sieci LTE i 5G, a maksymalna prędkość przesyłania danych to 4,4 Gb/s. Specyfikację zamyka oszczędność energii. Nowy układ ma oferować do 40% mniejsze zużycie energii w przeliczeniu na 1 Wat.

Xiaomi i realme już szykują smartfony ze Snapdragonem 7+ Gen 2

Na pierwsze smartfony ze Snapdragonem 7+ Gen 2 nie będziemy długo czekać. Pierwsze zadebiutują już w przyszłym tygodniu i będzie to seria Xiaomi Redmi Note 12. Konkretnie mowa o modelu Redmi Note 12 Turbo z ekranem AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości FullHD+, 120 Hz odświeżaniem obrazu, aparatem głównym o rozdzielczości 50 Mpix i akumulatorem i pojemności 5500 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 67 W. Nie wiemy jeszcze, czy ten model też pojawi się w Polsce. Natomiast premiera serii Redmi Note 12 została zaplanowana na 23 marca.

Drugim zapowiedzianym smartfonem ze Snapdragonem 7+ Gen 2 jest realme GT Neo5 SE. Znajdziemy w nim ekran AMOLED ze 144 Hz odświeżaniem obrazu, zestaw trzech aparatów o rozdzielczości 50, 8 i 2 Mpix, aż 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci wbudowanej. Więcej szczegółów obecnie nie znamy, a jego premiera jest zaplanowana wstępnie na kwiecień 2023 roku.