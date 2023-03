Test chłodzenia Scythe Kotetsu Mark II Rev. B

Co otrzymujemy wraz z Scythe Kotetsu Mark II Rev. B?

W zestawie mamy instrukcję, cztery klipsy montażowe i małą ilość pasty. Szkoda, że nie ma w zestawie tubki z pastą, która mogła by się przydać. Plus za montaż pod LGA1700, co wreszcie staje się standardem. Nie ma też problemów z AM5. Instrukcja również wszystko jasno wyjaśnia, a klipsy pozwalają na dokupienie i dołożenie śmigła. Gwarancja wynosi 2 lata.

Specyfikacja Scythe Kotetsu Mark II Rev. B

Wymiary chłodzenia wynoszą 136 x 154 x 83 mm, a waży ono 645 g. Wysokość nie jest duża więc bez większych problemów radiator wejdzie to większości obudów. Dzięki asymetrycznej konstrukcji nie powinno też być problemów z kompatybilnością z pamięciami RAM.

Scythe Kotetsu Mark II Rev. B ma cztery 6 mm ciepłowody, a podstawka wykonana jest na lustro. Jakość wykonania całkości oceniam naprawdę dobrze. Finy nie wyginają się łatwo i tutaj nawet podczas montażu wentylatora nie trzeba się o nie obawiać. Na górze mamy też nakładkę zasłaniającą wszystko, a na końcówkach ciepłowodów są czapeczki. Jakość wykonania to zdecydowanie plus tej konstrukcji.

Dołączony wentylator to model Kaze Flex II PWM. Jest to dokładnie ten sam co w przypadku testowanego przez nas wcześniej Scythe Mugen 5 Rev. C. Maksymalna prędkość wynosi więc 1500 RPM, przepływ powietrza 67,62 CFM, ciśnienie 1,50 mmH2O, a głośność 26 dBA. Na bokach są nakładki antywibracyjne, a całość zasilana jest ze złącza 4-pin PWM.

Wygląd i montaż Scythe Kotetsu Mark II Rev. B

Jeśli nie szukacie podświetlenia, to Scythe Kotetsu Mark II Rev. B powinien Wam się spodobać. Jest to połączenie srebrnego radiatora z czarnym wentylatorem. Plusem z pewnością jest górna nakładka nad finami oraz czapeczki dla ciepłowodów. Widać więc, że nie jest to budżetowa konstrukcja, ale producent przyłożył się też do tego aspektu.

Montaż jest banalnie prosty i podobny do tego obecnego przy każdym ze chłodzeń Scythe. Pod płytę podkładacie backplate, nakładacie na to plastikowe nakładki i instalujecie odpowiednie belki. Następnie stawiacie chłodzenie i całość przykręcacie dwoma śrubami. Jest to dosyć proste i nie ma z tym żadnych problemów.

Najważniejsze parametry

Wymiary: 136 x 154 x 83 mm

Waga: 645 g

TDP: b.d.

Rodzaj wentylatorów: 1x Kaze Flex II 120 PWM

Maksymalna prędkość wentylatora: 1500 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 67,62 CFM

Maksymalne ciśnienie: 1,50 mmH2O

Maksymalna głośność: 26 dBA

Kompatybilność z podstawkami: Intel: 1700 / 1200 / 2066 / 1150 / 1151 / 1155 / 2011(-3) square ILM; AMD: AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM1 / FM2+ / FM2

Gwarancja: 2 lata

Cena: ok. 230 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Scythe Kotetsu Mark II Rev. B

Wydajność na wszystkich obrotach jest bardzo fajna jak na taką konstrukcję. Chłodzenie dało sobie radę z procesorem nawet przy 800 RPM, co jest dobrym wynikiem. Na maksymalnych obrotach i 1200 RPM jest na poziomie podobnych konstrukcji, które mają dwa wentylatory. Po OC procesora chłodzenie już nie radzi sobie i temperatury sięgają 100°C, ale jest to standard przy takich konstrukcjach.

Na 1500 RPM chłodzenie będzie słyszalne i tutaj może przeszkadzać przy cichszych zestawach. Przy 1200 RPM jest już lepiej, a przy 800 RPM mamy prawie idealna ciszę. Szkoda więc, że na wyższych obrotach nie jest ciszej, bo konkurencja tutaj potrafi lepiej wypadać.

Test Scythe Kotetsu Mark II Rev. B – podsumowanie

Scythe Kotetsu Mark II Rev. B to z pewnością ciekawa propozycja. Jest ona bardzo dobrze wykonana oraz może przypaść do gustu. Producent zadbał o wygląd góry chłodzenia, a połączenie srebrnego z czarnym bez podświetlenia jest całkiem fajne. W zestawie brakuje mi tubki z pastą termoprzewodzącą (mamy tylko jej małą ilość), ale mamy 4 klipsy na wentylatory. Sam montaż jest bardzo prosty, a na dodatek instrukcja dobrze go opisuje.

Chłodzenie jest całkiem wydajne jak na swoją konstrukcję. Może do OC mocniejszych procesorów zbytnio się nie nadaje, ale bez tego radzi sobie naprawdę bardzo dobrze na tle podobnie zbudowanej konkurencji. Szkoda tylko, że nie jest cichsze na wyższych obrotach, bo tutaj konkurencja potrafi sobie radzić lepiej.

Pozostaje kwestia ceny, która wynosi ok. 230 zł. Tutaj wydaje mi się, że powinna ona wynosić poniżej 200 zł, żeby chłodzenie było opłacalne i konkurencyjne. Natomiast jeśli zależy Wam na prostym wyglądzie i bardzo dobrej jakości to warto i tak rozważyć jego zakup. Dodam też, że Scythe zapowiedziało już chłodzenie w wersji Mark III, które powinno z czasem zastąpić testowane w sklepach.