Brudny beton pójdzie do lamusa. Pojawiła się alternatywa, za którą podziękuje nam Matka Natura

Co zrobić, aby produkcja materiałów cementowych była bardziej zrównoważona i generowała mniejszy ślad węglowy dla środowiska naturalnego? Użyć chociażby popiołu lotnego. Jest jednak w tej metodzie pewne utrapienie – zawiera on wiele metali ciężkich, których wyługowanie nie jest najłatwiejsze. Naukowcy z Rice University w Teksasie pokazali, że można zrobić to inaczej. Wyniki badań opublikowali na łamach Communications Engineering.

Czym jest popiół lotny i dlaczego tak nas interesuje pod kątem produkcji nowej generacji betonu? Jest to drobnoziarnista frakcja, która powstaje podczas spalania paliwa. Nie wszystkie filtry są w stanie ją wychwycić, więc trafia także do atmosfery. Popioły lotne emitują chociażby elektrociepłownie na węgiel lub wiatr je roznosi z powierzchni hałd. O ich zastosowaniu w produkcji betonu wiadomo już od pewnego czasu, ponieważ znakomicie rozcieńczają cement.

Popiół lotny wolny od metali ciężkich poprawia wytrzymałość i elastyczność cementu / źródło: Tour lab/Rice University, materiały prasowe

Beton nie jest najczystszym materiałem w produkcji. Nowa metoda to zmieni

Problem z popiołem lotnym tkwi w tym, że zawiera on metale ciężkie. Procesy jego wypłukiwania za pomocą kwasów są bardzo toksyczne i generują mnóstwo ścieków. Badacze z USA przeprowadzili innowacyjną metodę oczyszczania popiołu lotnego z węgla (CFA) za pomocą impulsu elektrycznego. Mieszając popiół z sadzą uzyskali mieszaninę, przez którą można przeprowadzić prąd. Podczas takiego impulsu CFA podgrzewa się do 3000 st. C.

Przy takiej temperaturze metale ciężkie ulegają odparowaniu. Wydajność procesu określono na 70-90 proc. w przypadku takich metali jak arsen, kadm, kobalt, nikiel i ołów. „Elektrycznie oczyszczony” popiół lotny zmieszano z cementem portlandzkim. Okazało się, że nowy produkt cementowy, w którym 30 proc. zastąpiono CFA, jest bardziej wytrzymały o 51 proc. oraz bardziej elastyczny o 28 proc. Emisja gazów cieplarnianych spadła podczas produkcji o 30 proc., a metali ciężkich – 41 proc.

Nie tylko popiół lotny można oczyszczać w taki sposób. Naukowcy wskazują na resztki z boksytów, jako potencjalny surowiec, który również można „wyługować” z metali ciężkich.

Poruszono także kwestie ekonomiczne. Przeliczono na jednostki, ile wynosi zużycie energii przy oczyszczaniu tony popiołu. Jest to 532 kW, co przy cenach energii w Teksasie kosztuje 21 dolarów. Zdaniem naukowców jest to orientacyjna cena za tę ilość metali ciężkich, jaką się odparuje w procesie. Dostajemy zatem sytuację win-win. Środowisko nam podziękuję za obniżenie emisji metali do atmosfery, a jednocześnie dostaniemy niskim kosztem surowiec do produkcji betonu nowej generacji.