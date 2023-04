Chodniki będą budowane z paneli słonecznych. Europejski kraj wprowadził innowacyjne rozwiązanie

Pomysł został zrealizowany dzięki węgierskiej firmie Platio, a pierwsze tego typu instalacje zostały już zamontowane na terenie miasta Groningen. Zlokalizowane na północy tego kraju liczy niecałe 200 tysięcy mieszkańców. Pierwszy chodnik solarny składa się z 2544 monokrystalicznych kostek brukowych Patio o sprawności 21,8%. Zamontowane moduły powinny łącznie generować 55 000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Czytaj też: Panele słoneczne osiągnęły rekordową wydajność. Szkoda, że nie każdy z niej skorzysta

O ile jednak kwestie takie jak wydajność są stosunkowo codzienne, jeśli mowa o fotowoltaice, to znacznie większym wyzwaniem powinna być odporność na ewentualne uszkodzenia. Jeśli o tym mowa, to twórcy przekonują, iż mowa o odporności na nacisk rzędu 2 ton.

Całość obejmuje powierzchnię wynoszącą 400 metrów kwadratowych. Nie jest to więc chodnik, który rozciągałby się na całe miasto, lecz od czegoś trzeba było zacząć. A samo rozwiązanie sprawia wrażenie sensownego, ponieważ pozwala na wydajne zagospodarowanie przestrzeni. Pewne wątpliwości mogą wynikać przede wszystkim z kwestii ewentualnych uszkodzeń (choć według przytoczonych zapowiedzi nie powinno to być wielkim problemem) oraz spadku wydajności będącego konsekwencją powstających zabrudzeń. Z drugiej strony, ewentualne czyszczenie takiej instalacji nie powinno stanowić większego wyzwania.

Chodnik solarny uruchomiony w holenderskim Groningnen ma powierzchnię wynoszącą około 400 metrów kwadratowych

Całe przedsięwzięcia zostało zrealizowane w ramach projektu Making City. Ten jest finansowany przez władze Unii Europejskiej i ma na celu zapewnienie transformacji miejskiego systemu energetycznego w kierunku miast niskoemisyjnych. To z kolei stanowi element walki ze zmianami klimatu. Ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan, jest podstawą w tym kontekście.

Czytaj też: Cały świat patrzy na Arabię Saudyjską. Ich rekordowe ogniwo fotowoltaiczne miażdży sprawnością

Co istotne, produkt dostarczany przez Platio może znaleźć zastosowanie nie tylko w kontekście tworzenia chodników. Wśród innych rozwiązań wymienia się na przykład tworzenie tarasów, podjazdów i ścieżek rowerowych. To z kolei prowadzi do pewnego pytania: jaka jest maksymalna masa pojazdów, które mogłyby się znaleźć na takim chodniku? Jeśli wierzyć zapewnieniom przedstawicieli węgierskiej firmy, mowa o odporności na nacisk nawet ośmiu ton. Otwarcie instalacji nastąpiło 24 marca i w ciągu pierwszego dnia chodnik dostarczył wystarczająco dużo energii, by zasilić 47 tamtejszych domów.