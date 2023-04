Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC

Jako przedstawiciela NVIDIA GeForce RTX 4080 wybrałem model od Asusa – ROG Strix OC. Jest to świetnie wykonana karta, która znakomicie też wygląda. Jej wymiary wynoszą 357,6 x 149,3 x 70,1 mm, więc potrzebujecie tutaj sporem obudowy. Grafika oferuje świetną wydajność, przy zachowaniu cichej pracy i niskich temperatur. Ma ona również fabryczne OC, ale możecie też spróbować ręcznie zyskać kilka fps. Sporym plusem jest również podwójny BIOS, FanConnect II czy dołączony holder. Pełny test grafiki możecie przeczytać pod tym linkiem.

Testy wykonaliśmy przy wykorzystaniu sterowników Nvidia Game Ready 531.42. Wykonaliśmy je 3 razy lub do uzyskania powtarzalności. W platformie testowanej włączona była opcja Resizable BAR. Na wykresach zobaczycie wyniki kart z samym ray tracingiem, z DLSS: Jakość oraz dodanym generatorem klatek (+FG) o ile dany tytuł ma te technologie. Połączenie właśnie DLSS 2 z generatorem ramek i Nvidia Reflex nazywane jest DLSS 3. Jest to technologia, którą mocno promuje Nvidia, stąd w grach, które ją oferują, sprawdziłem odpowiednie ustawienia. DLSS 3 możliwe jest do uruchomienia na kartach GeForce RTX 4000, co jest jedną z ich przewag nad poprzednią generacją.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13900K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Karta graficzna Asus GeForce RTX 4080 ROG Strix OC Pamięć RAM G.Skill Trident Z5 RGB 2x 16 GB 6800 MHz CL34 Dysk Goodram IRDM M.2 2 TB NVMe Zasilacz be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Control

Testy wykonaliśmy przed wejściem do Black Rock Quarry.

Cyberpunk 2077

Miejscem testowym była lokacja w dzielnicy Little China.

Dying Light 2

Tutaj testy przeprowadziliśmy w lokacji szkoła na dachu.

Far Cry 6

W tym tytule wykorzystaliśmy wbudowany benchmark.

Forspoken

Tutaj również skorzystaliśmy ze wbudowanego w grę benchmarku.

Hogwarts Legacy

Miejscem testowym była lokacja blisko wejścia do zakazanego lasu w nocy. Testy wykonaliśmy w nocy, przy włączonym zaklęciu Lumos.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Lokacja testowa znajdowała się w dzielnicy Upper East Side, blisko rzeki.

Metro Exodus Enhanced Edition

Tutaj ponownie wykorzystaliśmy benchmark.

Returnal

Returnal również ma wbudowany benchmark, z którego skorzystaliśmy.

Watch Dogs: Legion

W ostatnim tytule również wykorzystaliśmy wbudowany benchmark.

Czy GeForce RTX 4080 radzi sobie z grami w ray tracingu w 3840 x 2160?

W większości gier, bez DLSS, średnia liczba fps była poniżej 60. Gry takie jak Hogwarts Legacy czy Cyberpunk 2077 notują ledwo powyżej 30 fps, więc nie są zbytnio grywalne. W Metro Exodus czy Forspoken wyniki są powyżej 50 fps, więc tutaj jest znacznie lepiej. Mamy też takie gry jak Returnal czy Far Cry, gdzie wyniki są znacznie wyższe.

Oczywiście na pomoc przychodzi DLSS, gdzie przy wybraniu tej opcji w trybie Jakość możecie grać w średnio powyżej 60 fps w większości gier. Są jednak tutaj wyjątki jak Hogwarts Legacy czy Cyberpunk 2077, gdzie wyniki są lekko poniżej tej idealnej wartości. Tutaj jednak warto włączyć generator klatek, który gwarantuje już w pełni płynną rozgrywkę, choć nie zawsze jest on niezbędny. Dobrym przykładem jest Spider Man, w którym nawet bez DLSS zanotowałem średnio 60 fps, a włączenie tej funkcji czy generatora klatek tylko podbija wyniki.

GeForce RTX 4080 to druga pod względem wydajności karta po RTX 4090. Jak sami widzicie, granie w 3840 x 2160 z włączonym ray tracingiem przy maksymalnych detalach jest bardzo wymagające. Tutaj zdecydowanie potrzebna jest technologia DLSS, która nawet w trybie Jakość pozwala na cieszenie się ze średnio 60 fps. Warto również rozważyć włączenie generatora klatek, który jeszcze bardziej poprawia wyniki, bez większej straty na jakości rozgrywki. Oczywiście są tutaj wyjątki, które nie potrzebują DLSS do płynnego działania, ale takie gry są w mniejszości.

Samą technologię uważam za naprawdę dobrą i zdecydowanie polecam włączenie jej w grach. Nie musicie obniżać detali, aby mieć w pełni płynną rozgrywkę, a przy trybie Jakość nie ma zbytnio różnicy w jakości samego obrazu. W szczególności warto to włączyć na słabszych grafikach, które czasami w mniejszych rozdzielczościach mają problemy z płynnością rozgrywki. Wraz ze wprowadzeniem kart RTX 4000 Nvidia przygotowała też generator klatek, który jest częścią DLSS 3. Działa on również bardzo dobrze i pozwala prostym sposobem na uzyskanie średnio 60 fps, nawet przy RTX 4080 (choćby w Hogwarts Legacy). Włączenie tej funkcji powoduje wzrost opóźnień, ale mamy tutaj Reflex, który ponownie je obniża do bardzo fajnego poziomu. Nie zauważyłem za to większych problemów z obrazem, choć czasami małe przekłamania potrafią się zdarzyć. Generator klatek znacząco zwiększa liczbę fps i tutaj również poleciłbym przynajmniej wypróbowanie tej technologii – moim zdaniem przy najbardziej wymagających grach i maksymalnych detalach, włączonym ray tracingu, czy nawet teraz path tracingu, opcja ta jest bardzo pomocna w uzyskaniu płynnej rozgrywki, a w połączeniu z Reflexem nie powoduje większych strat na komforcie rozgrywki.