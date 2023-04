Test płyty głównej Gigabyte B760 Gaming X DDR4

Co otrzymujemy wraz z Gigabyte B760 Gaming X DDR4?

W zestawie mamy tylko podstawowe rzeczy, czyli śrubki, dwa kable SATA oraz instrukcję. Nie ma płyty ze sterownikami, ani innych dodatków. Oczywiście wpływa to na cenę płyty, która dzięki temu może być troszeczkę niższa.

Wygląd

Gigabyte B760 Gaming X DDR4 nie wygląda jakoś super. Jest to połączenie czarnego z brązowym, które niekoniecznie musi przypaść do gustu. Nie ma też żadnego podświetlenia, ale jest zintegrowana zaślepka portów I/O. Szkoda jednak, że sama płyta zamiast brązowego nie została utrzymania choćby w czarnym kolorze. Wymiary są standardowe dla konstrukcji ATX, czyli 305 x 244 mm.

Budowa

Płyta ma sekcję zasilania 8 (VCore, 60 A DrMOS) + 1 (VCCGT, 60 A DrMOS) + 1 (VCCAUX). Chłodzona jest ona przez spory radiator, choć nie ma tutaj ciepłowodu. Całość zasilana jest z jednego złącza 8-pin. Sekcja nie jest może zbyt mocna, ale powinna wystarczyć właśnie do procesorów pokroju 13600K.

Gigabyte B760 Gaming X DDR4 ma trzy złącza M.2. Górne podciągnięte jest pod linie z procesora i obsługuje dyski 22110/2280 PCIe 4.0 x4. To jest też jedyne złącze mające radiator, choć nie jest on zbyt duży. Pozostałe dwa złącza mają linie z chipsetu, ale obsługują dokładnie te same dyski co poprzedni. Na płycie są też cztery złącza SATA 6 Gb/s umieszczone z boku.

Płyta ma cztery złącza pod pamięci DDR4. Maksymalna pojemność może wynosić 128 GB, a prędkość 5333 MHz. Całość oczywiście wspiera XMP, które łatwo można włączyć w BIOSie. Pamiętajcie tylko, żeby pamięci najlepiej działały w trybie Gear 1, bowiem Gear 2 będzie powodowało spory spadek wydajności.

Złącza PCIe mamy trzy. Górne jest wzmacniane i ma powiększany przycisk do zwalniania blokady. Jest to plus, bowiem ułatwia demontaż karty graficznej, ale koliduje on z radiatorem dysku M.2. To właśnie jego montaż i demontaż będzie irytujący. Górne złącze PCIe działa jako 4.0 x16. Pozostałe dwa nie mają wzmocnienia i są na samym dole. Podciągnięte są one pod chipset i działają jako 3.0 x1.

Zastosowany układ dźwiękowy to Realtek ALC897. Jest to podstawowy układ, który nie będzie oferował świetnych wrażeń słuchowych. Karta sieciowa LAN to Realtek 2,5 GbE. Nie mamy tutaj Wi-Fi, ale w sprzedaży powinien być dostępny model z dopiskiem AX< który ma już tą funkcjonalność.

Na samej płycie mamy do dyspozycji złącza:

1x CPU fan,

1x CPU fan/WP fan,

3x system fan,

1x system fan/WP fan,

2x ARGB,

2x RGB,

złącza do panelu przedniego obudowy,

1x S/PDIF out,

1x USB-C,

1x USB 3.2 Gen1,

2x USB 2.0,

1x TPM,

1x serial port.

Mamy też dostępny przycisk Q-Flash, reset oraz zworki reset i clear CMOS. Ilość i rozmieszczenie złączy oceniam pozytywnie. Mamy złącza pod wentylatory po prawej stronie płyty, a po jednym RGB i ARGB na górze i na dole. Ilość złączy USB jest standardowa jak na taką konstrukcję. Producent nie zapomniał o możliwości aktualizacji BIOS bez odpowiedniego procesora czy o przycisku reset.

Tylna zaślepka jest zintegrowana z płytą, co niewątpliwie jest sporym plusem. Mamy tutaj do dyspozycji:

1x USB 3.2 Gen2,

2x USB 3.2 Gen1,

5x USB 2.0,

1x DisplayPort,

1x HDMI,

1x RJ-45,

6x audio.

Tutaj można mieć sporo uwag. Po pierwsze mamy mniejszą liczbę szybszych portów USB. Jest za to pięć USB 2.0, ale zdecydowanie przydało by się więcej USB 3.2 nawet Gen1. Po drugie nie ma USB-C, które powinno się znaleźć. Plusem jest za to 6 złączy audio, z których to coraz częściej producenci rezygnują. Mamy też złącze 2,5 GbE ethernet, a w wersji AX znajdą się jeszcze wyjścia na antenę.

BIOS Gigabyte B760 Gaming X DDR4

BIOS jest typowy dla Gigabyte. Mamy więc tryb Easy, gdzie łatwo włączycie choćby XMP, tryb zaawansowany czy łatwo sterowanie wentylatorami. Domyślne ustawienia limitów mocy przy 13600K to 4095 W/ 253 W. Spokojnie jednak to wystarcza to wyciągnięcia 100% z procesora pokroju wykorzystanej i5. Gorzej, że musicie pamiętać o przełączeniu pamięci w tryb Gear 1. Domyślnie przy 3600 MHz płyta wrzuca Gear 2, co powoduje spadek wydajności. Bez problemów jednak platforma ruszyła w pełni stabilnie po zmianie tego. Pamiętajcie też, że nie ma możliwości OC procesora, więc pod tym względem jesteście ograniczeni.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-13600K Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Dysk Adata SE800 1TB Dysk Adata SU650 120 GB Zasilacz be quiet! Dark Power 13 1000W Monitor iiyama G-Master GB2770HSU Red Eagle

Testy – CrystalDiskMark

CrystalDiskMark pozwala na ocenienie wydajności dysków podłączonych do różnych złączy. Sprawdziłem tutaj działanie Adata SE800 1 TB na złączach USB oraz Adata SU650 120 GB na SATA. W przypadku M.2 mowa jest o dysku systemowym Samsung 990 Pro 2 TB. Tutaj warto zwrócić uwagę na samą temperaturę tego dysku ukrytego pod radiatorem. Pod obciążeniem zanotowałem 58°C i 71°C.

Testy – Cinebench R23

Cinebench to popularny benchmark bazujący na Maxon Cinema 4D. Pozwala on na dobrą ocenę wydajności procesorów i często pojawia się w przeciekach. W testach wykorzystałem wersję R23 oraz testy jedno i wielowątkowe.

Testy – Corona Benchmark

Silnik renderujący Corona dostępny jest Autodesk 3ds Max oraz Cinema 4D. Co ważne, nie wspiera on GPU, więc wydajność CPU jest tutaj kluczowa. W testach skorzystałem z benchmarka przygotowanego przez twórców, który dobrze sprawdza się w praktyce.

Testy – CrossMark

CrossMark to benchmark mierzący wydajność całego sprzętu. Odpowiednie testy można wykonać również na smartfonach, dzięki czemu można między sobą porównać wyniki różnych platform. Poniżej znajdziecie wynik ogólny oraz osobne: wydajność, kreatywność i reakcję.

Testy – V-Ray Benchmark

W tym programie miałem już okazję wykonać test kart graficznych – znajdziecie go tutaj. Tam też jest krótki opis. Twórcy V-Ray udostępnili darmowy benchmark, który to właśnie wykorzystałem w poniższych testach.

Testy – 3DMark

3DMark pozwala na ocenienie wydajności danego zestawu w środowisku 3D. Są to benchmarki często wykorzystywane np. w testach kart graficznych. Tym razem do testów wykorzystałem benchmarki Time Spy oraz CPU Profile.

Testy – gry

Na koniec przeprowadziłem testy w trzech grach: Total War: Warhammer III, Shadow of the Tomb Raider oraz Metro Exodus Enhanced Edition. Testy wykonałem w rozdzielczości 1920 x 1080 px przy ustawieniach kolejno: Ultra, Najwyższe i Ultra. W przypadku Metra ustawienia RT pozostawiłem domyślne (RT: High, Reflections: Hybrid), a DLSS wyłączony. W pozostałych grach RT, DLSS czy FSR pozostały wyłączone. Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wbudowanych w gry benchmarków.

Temperatury

Testy przeprowadziłem przy wykorzystaniu wielowątkowego testu Cinebench R23, który działał 10 minut. Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia termowizyjne wykonane dzięki smartfonowi CAT S61.

Czujnik na płycie wskazywał 76°C. Płyta spokojnie radzi sobie z procesorem i5-13600K i spokojnie takie połączenie dobrze sprawdzi się w praktyce. Oczywiście nie możecie tutaj podkręcać procesora, ale jeśli nie planujecie tego to płyta nie będzie miała problemów z sekcją.

Test Gigabyte B760 Gaming X DDR4 – podsumowanie

Gigabyte B760 Gaming X DDR4 to całkiem niezła płyta pod procesory Intel Core i5. Bez problemów poradziła sobie w testach z 13600K, choć musicie pamiętać, że procesora nie podkręcicie. Dzięki obsłudze pamięci DDR4 tutaj również możecie zaoszczędzić. Pamiętajcie tylko, żeby sprawdzić czy płyta rzeczywiście ustawiła dla niech Gear 1, bo tutaj może być konieczność ręcznego wyboru tego trybu. Jeśli to ogarniecie to wyniki w benchmarkach czy grach będą naprawdę dobre i płyta nie będzie ograniczała wydajności.

Płyta jest dobrze wykonana i ma tak naprawdę wystarczającą ilość złączy do złożenia komputera. Szkoda tylko, że wygląd nie jest lepszy, bowiem brązowe PCB niekoniecznie musi się podobać. Z tyłu brakuje mi większej ilości szybszych niż USB 2.0 złączy oraz USB-C. Płyta ma za to pełną konfigurację audio, choć sam układ nie należy do najlepszych. W sprzedaży powinien też być model z dopiskiem AX, który ma wbudowane Wi-Fi – w przypadku testowanej wersji jego nie uświadczycie. Plusem są trzy miejsca na dyski PCIe 4.0 x 4, choć tylko jedno ma radiator.

Testowany model jest więc całkiem fajną propozycją opartą o chipset B760. Kupicie go już za ok. 720 zł (lub ok. 820 zł za wersję AX), co jest dosyć przystępną ceną jak na płyty B760. Uważam też, że jest to bardzo fajna propozycja pod właśnie modele Intel Core i5, z którymi to płyta bez problemów powinna sobie poradzić.