Zobacz nasze pierwsze zdjęcia z Huawei P60 Pro i dowiedz się, jak można go wygrać!

Huawei P60 Pro – wszystko, co możemy Wam o nim powiedzieć

Nie jest tajemnicą, że niektóre z elektronicznych nowości trafiają do nas tuż przed premierą i zobowiązujemy się dochować w mniejszym lub większym stopniu tajemnicy na ich temat. W przypadku Huaweia P60 Pro możemy już Wam powiedzieć, że go mamy, poinformować o dacie premiery w Polsce, trwającym konkursie, pokazać zdjęcia smartfonu oraz zdjęcia wykonane smartfonem.

Zacznijmy od zdjęć smartfonu, czyli tego, jak Huawei P60 Pro wygląda. Wbrew pozorom to duża ciekawostka. Na zdjęciach widzicie wariant perłowy i to dosłownie perłowy, bo jego tylny panel jest wykonany z masy perłowej. Cały bajer polega na tym, że z tego materiału nie da się stworzyć dwóch identycznych smartfonów. Nie wierzycie? Zobaczcie sami:

Dosłownie każdy egzemplarz Huaweia P60 Pro w kolorze perłowym jest inny. Wizualnie smartfon nawiązuje do serii P40; chodzi o szkło chroniące ekran, który jest zakrzywione na czterech krawędziach, a mocniej na bokach. Podobny zabieg widzieliśmy niedawno w Motoroli Edge 40 Pro.

Dodatkowo wszystkie krawędzie, wbrew aktualnie panującej modzie, są zaokrąglone, co jest w pewnym sensie znakiem rozpoznawczym serii P. Smartfon jest najszerszym modelem całej serii, co zdecydowanie jest jego zaletą. O wiele lepiej wygląda i leży w dłoni niż poprzednicy, czym nawiązuje do zazwyczaj szerszych modeli serii Mate.

Takie zdjęcia robi Huawei P60 Pro

Miałem spore obawy co do tego, jak Huawei P60 Pro będzie wypadać na tle mocarnej konkurencji, szczególnie w postaci świetnego fotograficznie Xiaomi 13 Pro. Podejście obu producentów nieco jednak się od siebie różni. Huawei nie postawił na matrycę typu-1, za to skupił się na zmiennej przysłonie z maksymalnym otworem f/1.4. Ale jasne są wszystkie obiektywy, bo szerokokątny to f/2.2, czyli rynkowy standard, a peryskopowy zoom f/2.1. Co jest ewenementem, bo to zdecydowanie najjaśniejszy takie obiektyw na rynku, co w połączeniu z ekwiwalentem ogniskowej 90mm zapowiada się bardzo obiecująco.

Więcej niż obiecująco zapowiadają się zdjęcia z Huaweia P60 Pro. Oto kilka pierwszych przykładów, podzielonych na poszczególne obiektywy. Ocenę pozostawiam Wam, a na dokładne analizy jakości zdjęć przyjdzie jeszcze czas.

Aparat główny

Aparat z obiektywem ultraszerokokątnym

Zoom 3x (90mm)

Zoom 10x

Zoom krokowo

Data premiery Huawei P60 Pro i konkurs z nagrodami

Wielka premiera Huawei, podczas których obok fotograficznego P60 Pro zadebiutuje składany Mate X3 oraz budżetowy nova 11i, odbędzie się 9 maja. Z tej okazji producent przygotował konkurs, w którym można wygrać 32 nagrody rzeczowe.

Konkurs trwa od 24 kwietnia do 8 maja 2023 roku. Aby wziąć w nim udział należy wejść na dedykowaną stronę internetową, zapisać się do newslettera oraz odpowiedzieć na pytanie konkursowe – Jednym zdaniem opisz potęgę fotograficznych możliwości, jakie oferuje seria smartfonów HUAWEI P. Do wygrania są dwa smartfony Huawei P60 Pro (będzie je można kupić za złotówkę) oraz 30 par słuchawek FreeBuds 5 (również do kupienia za złotówkę).

Huawei zdradził też pierwsze szczegóły przedsprzedaży nowych smartfonów. Osoby, które zapiszą się na listy chętnych do zakupu P60 Pro w Media Expert lub RTV Euro AGD otrzymają kupon, z którym przy zakupie smartfonu będą mogły dobrać słuchawki FreeBuds 5 za złotówkę. O kolejnych promocjach, bo na tym Huawei nie kończy, będziemy Was informować na bieżąco.