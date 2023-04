Myśliwce F-16 na sterydach. Okiełznały kluczowy element wojen przyszłości

Najnowsze ulepszenie F-16 zweryfikowane. Te stare myśliwce doczekają się nowoczesnego sprzętu

Aktualnie myśliwce F-16 to najbardziej zaawansowane myśliwce na służbie polskich sił powietrznych, choć zmieni się to w przyszłości wraz z przyjęciem na służbę F-35 oraz południowokoreańskich FA-50. Mimo tego, że ich debiut sięga lat 70. ubiegłego wieku, to nadal potężne maszyny, o których świat nie zapomniał i najnowszym tego przejawem jest nowy kontrakt na modernizację ich możliwości wojny elektronicznej. Ten obejmuje aż 160 egzemplarzy myśliwców, ale aktualnie nie wiemy, które państwo się na to zdecydowało.

Technologia stealth, czułe radary, broń energetyczna czy pociski dalekiego zasięgu, to kilka nowoczesnych technologii, które całkowicie odmieniły sposób prowadzenia wojen w ubiegłych dekadach. Dały też życie zupełnie nowej sferze – wojnie elektronicznej, która z jednej strony zapewnia wojsku informacje na temat wroga, a z drugiej zwalcza jego starania w tym samym zakresie, dosłownie “oślepiając” jego czujniki, a więc nawet systemy wykrywające i naprowadzające broń różnego rodzaju.

Mówiąc ogólnikowo, wojna elektroniczna obejmuje wykorzystanie energii elektromagnetycznej w celu kontrolowania spektrum elektromagnetycznego i zakłócania zdolności wroga do korzystania z niego. W jej ramach można wyróżnić atak (zakłócanie, wprowadzenie w błąd i uszkadzanie sprzętów wroga), wsparcie elektroniczne (wykrywanie oraz identyfikacja sygnałów oraz zagrożeń), ochronę (obronę przed wrogimi atakami) oraz wsparcie misji (planowanie oraz koordynację przeprowadzania wojny elektronicznej).

Nieznanemu państwu szczególnie zależy na tych możliwościach, bo wspomniany kontrakt dla Northrop Grumman o wartości 185 milionów dolarów na ulepszenie 160 egzemplarzy myśliwców F-16 obejmuje zainstalowanie na nich systemu AN/ALQ-131A Integrated Viper Electronic Warfare Suite (IVEWS), który zapewnia ochronę przed zagrożeniami naprowadzanymi radarowo i może być dostosowany do konkretnych wymagań misji. Tak ulepszone F-16 będą więc znacznie bardziej odporne na ataki elektroniczne, czego skuteczność zweryfikowano właśnie w ramach najnowszego testu, w którym AN/ALQ-131A był “atakowany” z wykorzystaniem systemu LIVE amerykańskiego lotnictwa.