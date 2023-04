Kto skaluje lepiej – Nvidia czy AMD? Bez tych technologii nie wyobrażam sobie przyszłości gier wideo

Porównanie jakości DLSS 2.0 z FSR 2.0, czyli najważniejszych technologii firmy Nvidia oraz AMD

Chociaż aktualnie to DLSS 3.0 oraz nadchodzący FSR 3.0 zbierają najwięcej uwagi, jako najnowsze warianty rozwinięcia technologii skalowania, to z DLSS 2.0 i FSR 2.0 mamy aktualnie najwięcej do czynienia w grach. Te drugie generacje zupełnie odmiennych podejść do skalowania obrazu w czasie rzeczywistym można uznać za największe osiągnięcia na rynku gier w ostatnich latach. Nie bez powodu, bo tak się składa, że bez nich granie na sprzętach mobilnych zostałoby znacząco ograniczone, a wprowadzanie graficznych wodotrysków ponownie zwolniło.

Czytaj też:Nvidia szykuje nowe karty graficzne. O GeForce RTX 4070 wiemy już wszystko

W dobie DLSS 3.0 przykład Cyberpunka 2077 z Path-Tracingiem jest wzorowym wręcz potwierdzeniem, że skalowanie rozdzielczości to przyszłość na rynku gier wideo, z której skorzystają przede wszystkim gracze zaawansowanych graficznie produkcji AAA i właściciele monitorów o rozdzielczości ponad Full HD. Te funkcje z jednej strony obniżają energożerność GPU, co jest kluczowe w sprzętach mobilnych, a z drugiej pozwalają implementować opcje graficzne, które wyciskają z kart graficznych siódme poty.

Czytaj też:The Last of Us Part I – test wydajności kart graficznych Nvidia

Oczywiście wiąże się to z zagrożeniem, bo producenci gier mogą z czasem przykładać się w mniejszym stopniu do optymalizacji gier na PC, wiedząc, że DLSS i FSR załatwią resztę, ale to najczarniejszy scenariusz, który stworzyły obie technologie. Technologie, które wcale nie są sobie równe, bo podczas gdy Nvidia wymaga od producentów gier specjalnego procesu szkolenia modelu sztucznej inteligencji, a od graczy kupna kart GeForce RTX, AMD podeszło do sprawy znacznie luźniej. Dzięki temu FSR działa na praktycznie każdej nowej karcie graficznej i nie wymaga specjalnie skomplikowanego procesu implementacji po stronie deweloperów, choć ma to swoje skutki i najnowsze porównanie DLSS 2.0 i FSR 2.0 jest tego świetnym przykładem.

Czytaj też:Czym jest Path Tracing? Nvidia zapowiedziała graficzną rewolucję dla nielicznych

Powyższej możecie podejrzeć najważniejsze wnioski testu twórcy na kanale HardwareUnboxed, który porównał FSR i DLSS w ich drugiej generacji (i bez żadnych modyfikacji) w aż 26 grach. Zdecydował się na porównanie rozdzielczości 4K i 2K w trybie Jakości oraz wydajności, a wyniki mówią same za siebie. W kwestii finalnej jakości DLSS 2.0 jest lepszy. Tyczy się to zwłaszcza trybu wydajności, a więc skalowania z niższej rozdzielczości do wyższej, bo FSR oferował tę samą jakość tylko w czterech grach, kiedy w grę wchodziło renderowanie do 4K w trybie Quality. Różnice możecie podejrzeć na nagraniu, które porównuje jakość obu obrazów, ale musicie pamiętać, że kompresja wideo wprowadzana przez YouTube niweluje w dużej mierze tę różnice.