Czy pionowe panele fotowoltaiczne mogą zapewnić wyższą wydajność?

Wynik ten został odnotowany w 2022 roku, kiedy to pionowa instalacja wygenerowała 1 070 kWh na każdy zainstalowany kilowat. Zdaniem Norwegów ogólny roczny uzysk właściwy jest do 30% wyższy niż w przypadku konwencjonalnych rozwiązań stosowanych na dachach płaskich.

Dwie inne instalacje o mocy 5 kW z ogniwami HJT również działają od lutego i maja 2022 roku w Oslo w Norwegii i wykazały ponad 30% wyższy uzysk energii w tych okresach w porównaniu z konwencjonalnymi instalacjami słonecznymi na dachach płaskich nachylonych pod kątem 10 stopni. Śnieg zwykle nie stanowi problemu dla produkcji energii, panele trzymają się na dachach nawet przy 1 metrze śniegu na ziemi. wyjaśnia Trygve Mongstad z Over Easy

Pionowe panele fotowoltaiczne wykazały ponad 30% wyższy uzysk energii w porównaniu z konwencjonalnymi instalacjami słonecznymi na dachach płaskich o nachyleniu 10%

Jeśli chodzi o kwestie techniczne, to takie panele słoneczne mają wysokość około 20 centymetrów. Rozstaw między kolejnymi ich rzędami wynosi 40 centymetrów. Poszczególne jednostki zawierały system montażowy i panele słoneczne w jednym. Dzięki temu można je łatwo zamontować, a każda jednostka mierzy 1600 mm na 1510 mm x 350 mm. Jej waga wynosi 24,5 kg.

Jeśli wierzyć zapowiedziom Over Easy, to w planach znajduje się rozpoczęcie współpracy z producentami w Chinach i Hiszpanii. Miałoby to ruszyć jesienią tego roku. Co ciekawe, obecnie obecnie wykorzystywane ogniw są dostarczane przez producentów z Azji, choć nie ujawniono dokładnego kraju ich pochodzenia. Ostatnimi czasy kraje Unii Europejskiej próbują konkurować z Chinami oraz innymi potentatami na rynku paneli fotowoltaicznych. Państwo Środka, choć wciąż w niewielkim stopniu opiera swoją energetykę na odnawialnych źródłach, to dominuje pod względem produkcji tego typu elementów.