Rusza największa w Polsce sieć szerokopasmowa. Światłowody dla milionów odbiorców

Czym jest Polski Światłowód Otwarty?

Skąd w ogóle wziął się Polski Światłowód Otwarty? Był to jeden z elementów zakupu UPC przez Play. W wyniku transakcji została wydzielona sieć HFC UPC Polska i 50% jej udziału trafiło do firmy Capital Partners, zajmującej się inwestycjami infrastrukturalnymi i technologicznymi. Druga połowa pozostała w rękach Grupy Play. W zasięgu sieci HFC UPC Polska znajdowało się 3,7 mln gospodarstw domowych, a obecnie korzysta z niej 1,4 mln klientów.

Duże inwestycje i duża konkurencja na rynku. Czy wystarczy miejsca dla wszystkich?

Polski Światłowód Otwarty zapowiada ogromne inwestycje. Sieć HFC, która obecnie pozwana na korzystanie z gigabitowego Internetu, zostanie zmodernizowana do sieci FTTH, która ma docelowo obejmować 6 mln gospodarstw domowych. Plany zakładają budowę sieci w tempie 200-500 tys. nowych dostępów rocznie. Wartość inwestycji jest szacowana nawet na 8 mld zł.

Nazwa spółki nie jest przypadkowa, bo Polski Światłowód ma być faktycznie Otwarty. Ma działać w modelu hurtowym i będzie dostępny dla wszystkich operatorów. Czyli PŚO buduje sieć, którą będzie mógł wynająć dowolny operator i świadczyć na niej swoje usługi. Może to być któryś z dużych graczy lub operatorzy lokalni.

Polski Światłowód Otwarty to już kolejny operator hurtowy na rynku, obok Nexery, Fiberhost i Orange (lub Orange i Orange Światłowód, jak kto woli), a podobny projekt zapowiada też Vectra. Jeśli każdy z nich zacznie rozbudowywać sieć, za chwilę może zabraknąć dla niej miejsca. Są jeszcze białe plamy, czyli miejsca bez Internetu, a tych według Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest ok 1,7 mln adresów. Przy podzieleniu tego przez wszystkich dostawców, może okazać się ich za mało. Oczywiście pozostaje jeszcze modernizowanie obecnych sieci i mówiąc wprost, zamiana wszystkich kabelków na światłowody, ale to w końcu też się skończy. Operatorzy hurtowi albo zaczną rywalizować ze sobą cenami, albo zaczną łączyć siły.

Światłowód stał się ostatnio bardzo modnym dobrem, który chce mieć u siebie każdy operator. Przypomina mi to trochę słowa prezesa Exatela, które usłyszałem kilka lat temu – W Polsce każdy chce mieć coś swojego. Samochód, krowę, nadajnik… W tym przypadku musimy tylko zamienić nadajnik na światłowód. Oczywiście światłowody to przyszłość, więc i potencjalne zarobki. Tylko czy faktycznie opłacalne będzie, żeby każdy gracz na rynku dysponował swoją własną siecią? Czas pokaże.