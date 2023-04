Sztuczna inteligencja wszędzie i dla każdego. Ten mózg dla AI ma szansę zmienić świat

Walka o wydajny mózg dla SI trwa. Kto go stworzy, podbije technologiczny świat

Z miesiąca na miesiąc sztuczna inteligencja podbija coraz większą część naszego świata i nic nie zapowiada się na to, że trend ten ulegnie zmianie. Rodzi to potrzebę tworzenia zupełnie nowych sprzętów, które podobnie jak rdzenie Tensor w procesorach graficznych Nvidii będą jeszcze efektywniejsze właśnie w obliczeniach związanych z SI. Tę potrzebę wykorzystali właśnie naukowcy z Pohang University of Science and Technology (POSTECH) w Korei Południowej, których dzieło doczekało się opisu w dzienniku Advanced Electronic Materials.

Nic dziwnego, bo ma w sobie rewolucyjny wręcz potencjał, jako że przynosi światu obietnice funkcji SI dostępnych za znacznie niższą cenę energetyczną i potencjalnie w każdym urządzeniu. Wszystko przez porzucenie potrzeby stosowania osobnej pamięci oraz układu obliczeniowego, bo to samo w sobie ogranicza wydajność, doprowadza do wyższego zużycia energii oraz ogólnych opóźnień.

Naukowcy opracowali swoje wysokowydajne urządzenie z tlenku indowo-galowo-cynkowego (IGZO), a więc półprzewodnika tlenkowego, który jest stosowany szeroko w wyświetlaczach OLED. Ten składa się z “czterech atomów w ustalonym stosunku indu, galu, cynku i tlenu” i cechuje się doskonałą ruchliwością elektronów i właściwością prądu upływowego. Dzięki temu jako urządzenie obliczeniowe ma oferować wysoką wydajność i energooszczędność, a jednocześnie gwarantować jednolitość, trwałość i dokładność obliczeń.

Wszystko to w ramach dwóch połączonych ze sobą tranzystorów za pośrednictwem węzła, którego szybkość ładowania i rozładowywania umożliwiła spełnienie zróżnicowanych wskaźników wydajności wymaganych do osiągnięcia wysokiego poziomu wydajności. Testy z urządzeniem synaptycznym zapewniły dokładność 98%, kiedy to postawiono ten “nowy mózg SI” przed zadaniem uczenia i klasyfikowania danych pisanych odręcznie, co dowodzi, że urządzenie może zasilać systemy sztucznej inteligencji o wysokiej dokładności w przyszłości.

Znaczenie osiągnięcia mojego zespołu badawczego polega na tym, że przezwyciężyliśmy ograniczenia konwencjonalnych technologii półprzewodnikowych sztucznej inteligencji, które skupiały się wyłącznie na rozwoju materiałów. Tak więc nasz pomyślny rozwój i zastosowanie tej nowej technologii półprzewodnikowej sztucznej inteligencji wykazuje ogromny potencjał w zakresie poprawy wydajności i dokładności sztucznej inteligencji – powiedział profesor Yoonyoung Chung, główny autor badania.

Tego typu odkrycia mogą finalnie sprawić, że ze sztucznej inteligencji będziemy korzystać nie tylko za pośrednictwem chmury, ale też bezpośrednio na naszych smartfonach czy komputerach. Oczywiście to odległa wizja, ale jeśli tego typu urządzeniu uda się przebić nawet do centrów obliczeniowych, to będzie to ogromny sukces dla rozwoju sztucznej inteligencji jako takiej.