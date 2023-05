Nowe procesory AMD sprawią, że Chromebooki będą jeszcze lepsze

Nowe procesory AMD z serii C już tu są. Dzięki nim Chromebooki staną się jeszcze lepsze

Nieważne, czy mowa o zwyczajnych konsumentach, uczniach, czy osobach prowadzących biznes – AMD postanowiło opracować takie procesory, które spiszą się u wszystkich typów użytkowników, zapatrujących się na zakup nowego Chromebooka. Wysiłki te trwają tak naprawdę od trzech lat, bo już w 2020 roku premiery doczekały się pierwsze procesory AMD na bazie architektury Zen z myślą o Chromebookach właśnie. Dwa lata później na rynku zadebiutowały pierwsze na świecie 8-rdzeniowe i 16-wątkowe procesory x86 dla tychże specyficznych laptopów, a teraz AMD postanowiło odmienić kompletnie swoją ofertę i sprawić, że Chromebooki nabiorą jeszcze więcej sensu.

AMD nie robi tego oczywiście z dobroci serca, bo w rzeczywistości dostrzega ogromny potencjał sprzedażowy sprzętów z systemem ChromeOS oraz rosnące zapotrzebowanie na modele tego typu z wyższej półki. W tym celu firma udostępni producentom laptopów z ChromeOS łącznie cztery nowe procesory. Każdy z nich jest produkowany z wykorzystaniem 6-nanometrowej technologii i łączy procesor centralny na bazie architektury Zen 2 oraz iGPU Radeon 610M, który umożliwia działanie do trzech wyświetlaczy 4K 60 Hz jednocześnie. Warto podkreślić, że mimo ogromnej różnicy w specyfikacji i wydajności, każdy układ cechuje dokładnie to samo TDP rzędu 15 watów, a AMD postarało się dodatkowo o dodatkowe funkcje bezpieczeństwa, wsparcie Wi-Fi 6 oraz Bluetooth 5.2.

Tak więc flagowym układem w tej serii jest Ryzen 5 7520C z 4 rdzeniami i 8 wątkami, którego taktowanie może dobijać do 4,3 GHz, a na drugim końcu rodziny znalazł się Athlon Silver 7120C ze skromnymi dwoma rdzeniami i wątkami oraz 3,5-GHz taktowaniem. Niestety nie doczekaliśmy się informacji na temat wydajności flagowca, ale Ryzen 3 7320C cechujący się tylko niższym taktowaniem powinien zapewnić nam teoretyczny wgląd na to, jak wiele Ryzen 5 7520C zaoferuje, a wedle tego, co przygotowało nam AMD, zaoferuje najwyraźniej wiele. Nie tylko w porównaniu do poprzednich generacji procesorów tej rodziny, ale też w zestawieniu z SoC na bazie architektury Arm, które stosowane są w Chromebookach.

Jak widać powyżej, nowe procesory AMD mają nie tylko zapewniać wysoką wydajność (niestety aktualnie mamy dostęp tylko do wyników w testach syntetycznych), ale też pobierać na tyle mało energii, że wytrzymałość laptopów na jednym ładowaniu sięgnie średnio 17,1 godzin, czyli mniej więcej tyle, co nowy MacBook Air z czipem M2. Ten co prawda oferuje znacznie wyższą wydajność (prawdopodobnie), ale za to jest znacznie droższy. Jednak tylko czas odpowie nam na pytanie, czy Chromebooki z nowymi procesorami AMD mają sens, a udowodnią to nadchodzące już modele pokroju Latitude 3445 od Della czy Chromebook CM34 Flip od Asusa, które zadebiutują w II kwartale bieżącego roku i z całą pewnością będą znacznie tańsze od Maców z Apple Silicon.