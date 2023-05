Test Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master

Jak wygląda i co oferuje Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master?

Wraz z kartą otrzymujemy holder oraz przejściówkę zasilania na 3x 8-pin. Holder mocowany jest zamiast dwóch śrub, którymi zazwyczaj mocujemy płytę główną do obudowy. Powinien on całkiem nieźle utrzymywać kartę w poziomie. Przejściówka zasilania jak zawsze przyda się, jeśli nie macie złącza 12VHPWR.

Karta z pewnością świetnie wygląda. Wokół wentylatorów obecne jest podświetlenie, a boku mamy wyświetlacz LCD, którym możecie sterować poprzez Gigabyte Control Center. Wygląda to bez wątpienia świetnie i grafiki znakomicie będzie prezentowała się w obudowie z oknem. Całość jest przy tym bez wątpienia znakomicie wykonana. Mamy więc do czynienia z jednym z najlepszych modeli RTX 4070 Ti, przynajmniej jeśli chodzi o dwie powyższe kwestie.

Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master ma wymiary 342 x 153 x 70,6 mm i waży ok. 1,75 kg. Musicie mieć więc pojemną obudowę, aby zmieścić testowany model. Sama waga pokazuje też, że sam holder zdecydowanie może się przydać. Zasilanie odbywa się ze złącza 12VHPWR, ale mamy też przejściówkę na 3x 8-pin. Sugerowany zasilacz powinien mieć 750 W mocy. Za chłodzenie odpowiadają trzy 108 mm wentylatory, które w spoczynku nie powinny w ogóle działać. Środkowy z nich obraca się też w przeciwną stronę niż zewnętrzne. Dostępne wyjścia obrazu to 3x DisplayPort 1.4a oraz 1x HDMI 2.1.

Karta ma podwójny BIOS z wygodnym przełącznikiem umieszczonym obok złącza 12VHPWR. Taktowanie boost przy obu jest takie samo i wynosi 2670 MHz. W benchmarku Metro Exodus Enhanced Edition 2560 × 1440 px (ustawienia Extreme) zanotowałem średnio 2881 MHz.

Sterowniki:

RTX 3000, RTX 4070, RTX 4070 Ti, RTX 4080, RTX 4090: Nvidia Game Ready 531.68

Platforma testowa złożona we współpracy z firmą Intel Procesor Intel Core i9-13900K @ 5,6/4,4 GHz Chłodzenie be quiet! Silent Loop 2 360 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Asus ROG Strix Z790-E Gaming WiFi Pamięć RAM Kingston Fury Renegade RGB 2x 16 GB 6400 MHz CL32 Dysk Samsung 990 Pro 2 TB Zasilacz FSP Hydro PTM PRO ATX3.0(PCIe5.0) 1200W Obudowa Fractal Design Meshify 2 XL Monitor BenQ Mobiuz EX2710U

Testy w grach bez ray tracingu

1920 x 1080

Wydajność jest bardzo dobra i bez problemów karta radzi sobie ze wszystkimi tytułami. Tutaj RTX 4070 Ti plasuje się też na 3 miejscu spośród wszystkich kart.

2560 x 1440

W kolejnej rozdzielczości Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master ponownie świetnie radzi sobie ze wszystkimi grami. Karta nadal też utrzymuje 3 miejsce spośród wszystkich modeli.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości RTX 4070 Ti radzi już sobie słabiej. Jest sporo gier, gdzie nie osiągniecie średnio 60 fps. Pojawia się też tytuły, w którym grafika przegrywa z RTX 3080 Ti. Karta traci więc w strosunku do innych wraz ze wzrostem rozdzielczości.

Testy w grach z ray tracingiem

1920 x 1080

W pierwszej rozdzielczości możecie spokojnie włączać też ray tarcing – wyniki wszędzie są średnio powyżej 60 fps.

2560 x 1440

W 2560 x 1440 w dwóch grach nie osiągniecie średnio 60 fps i tutaj przyda się DLSS. W pozostałych wyniki są nadal całkiem niezłe.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości Cyberpunk 2077 czy Hogrwats Legacy są już niegrywane. Widać więc, że do 3840 x 2160 z włączonym ray tracingiem nie ma co podchodzić bez włączonego DLSS.

Testy DLSS/FSR/XeSS

1920 x 1080

Już sam DLSS w trybie jakość fajnie podbija liczbę fps. Dodanie generatora klatek jeszcze podbija wyniki, choć w Dying Light 2 sporych różnic nie ma w 1920 x 1080.

2560 x 1440

W Cyberpunk 2077 dodanie DLSS Jakość sprawia, że spokojnie osiągniecie średnio 60 fps, co nie było możliwe bez tej technologii. Ponownie dodanie generatora klatek podbija fps i widać już w Dying Light 2 większe różnice.

3840 x 2160

W ostatniej rozdzielczości generator klatek przyda się aby osiągnąć średnio ponad 60 fps w Cyberpunk 2077. W Dying Light 2 przy DLSS 2 udaje się idealnie osiągnąć tę wartość, ale generator klatek pozwala na jeszcze zwiększenie liczby fps.

Temperatury

Karta jest strasznie chłodną konstrukcją, która nawet przy BIOSie Silent notuje naprawdę niskie temperatury.

Głośność

W spoczynku grafika działa pasywnie, więc mamy idealną ciszę. Pod obciążeniem w trybie OC karta jest lekko słyszalna, podczas gdy w Silent jest już naprawdę cicha. Szkoda jednak, że głośność nie jest jeszcze niższa kosztem trochę wyższych temperatur.

Pobór mocy

Pobór mocy pod obciążeniem jest niższy nawet niż w przypadku RTX 3070 Ti, a biorąc pod uwagę znacznie wyższą wydajność, jest po prostu bardzo dobrze.

Podkręcanie

Podkręcanie wykonałem wykorzystując program MSI Afterburner. W tabelce poniżej znajdziecie wartości o jakie udało mi się podwyższyć taktowanie rdzenia oraz pamięci. Za stabilne działanie karty uznawałem nie tylko brak wyrzucania z gier do pulpitu, ale także brak artefaktów podczas działania gier. Poniżej znajdziecie również średnie wyniki po OC z dwóch gier w trzech rozdzielczościach oraz temperatury, głośność oraz pobór mocy. Testy karty z podwójnym BIOS wykonałem przy włączonym trybie OC/Performance. Testowany model udało się podkręcić o 130 MHz na rdzeniu i o 162 MHz na pamięciach.

Średnia wydajność

Gry bez ray tracingu

Karta we wszystkich rozdzielczościach średnio wypada lepiej od RTX 3080 Ti, ale w 3840 x 2160 różnice są minimalne i obie grafiki praktycznie się zrównują. W tej rozdzielczości są też gry, gdzie grafika nie zapewnia średnio 60 fps, więc bardziej sprawdzi się ona w 2560 x 1440, gdzie wyniki są naprawdę bardzo dobre.

Gry z ray tracingiem

W przypadku gier z ray tarcingiem nawet w najwyższej rozdzielczości widać różnice w stosunku do RTX 3080 Ti. Tutaj RTX 4070 Ti nie radzi sobie zbyt dobrze i DLSS nawet w wersji 3 jest wymagany do płynnej rozgrywki. Karta nadal dobrze radzi sobie w 2560 x 1440, gdzie w dwóch grach wystarczy dodać DLSS Jakość, a w pozostałych testowanych nawet bez tego osiągniecie średnio 60 fps.

Test Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master – podsumowanie

Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master to bardzo fajny wybór spośród wszystkich RTX 4070 Ti. Karta ma w zestawie holder oraz przejściówkę zasilania. Karta jest świetnie wykonana i zdecydowanie może się podobać. Tutaj sporym plusem jest obecność wyświetlacza, który wyróżnia GPU spośród wszystkich modeli. Jeśli więc macie obudowę z oknem to zdecydowanie testowany model Wam się spodoba.

Karta świetnie sprawdzi się w rozdzielczości 2560 x 1440. Tutaj nawet przy włączonym ray tarcingu wystarczy dodać DLSS Jakość i macie średnio 60 fps. Karta wypada też lepiej niż RTX 3080 Ti, a rozgrywka bez RT jest we wszystkich tytułach w pełni płynna. W przypadku rozdzielczości 3840 x 2160 grafiki w rasteryzacji zbliża się do RTX 3080 Ti i potrafi z nią w niektórych grach przegrywać. W przypadku ray tarcingu przyda się już generator klatek. Karta ma też podwójny BIOS. Przy obu jest bardzo chłodna i w spoczynku działa pasywnie. W trybie OC mogło by być trochę ciszej, ale w Silent nie powinna Wam przeszkadzać. Pobór mocy jest niższy niż w przypadku RTX 3070 Ti, więc biorąc pod uwagę spory wzrost wydajności jest naprawdę dobrze. Grafikę możecie też fajnie podkręcić i zyskać na wydajności.

Pozostaje kwestia ceny. Aorus GeForce RTX 4070 Ti Master kupicie za ok. 4700 zł i tym samym jest to jeden z droższych modeli. Moim zdaniem jeśli szukacie jednego z najfajniejszych modeli RTX 4070 Ti, to zdecydowanie warto rozważyć propozycję Aorusa w tej cenie. Karta jest naprawdę fajną konstrukcją, która bardzo dobrze wypadła w testach.