Dwustronne perowskitowe ogniwa słoneczne doczekały się nowych strategii rozwoju. Oto, co może się zmienić

Pomysł jest stosunkowo prosty: perowskity z jednej strony bezpośrednio zbierają światło słoneczne, podczas gdy te z drugiej są odpowiedzialne za pochłanianie światła odbitego od powierzchni. W przyszłości powinno to doprowadzić do zapewnienia wyższej sprawności konwersji mocy niż w przypadku jednostronnych ogniw, lecz jak na razie inżynierowie musieli zmierzyć się z kilkoma utrudnieniami.

Dzięki ostatnim dokonaniom przedstawicieli Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill, o czym piszą oni szerzej na łamach Nature Energy, sytuacja powinna ulec poprawie. Chodzi przede wszystkim o zwiększenie wydajności i stabilności dwustronnych perowskitowych ogniw słonecznych. W toku przeprowadzonych eksperymentów udało im się zaprojektować mini-moduły zdolne do wykręcania imponujących rezultatów.

Jak przyznaje jeden z autorów badań w tej sprawie, Jinsong Huang, nie ma pewności co do tego, czy oszczędności wynikające z zastosowania tanich perowskitów i procesów osadzania pozwolą na konkurowanie odnawialnych źródeł energii z paliwami kopalnymi. Z pomocą przychodzi w tym momencie właśnie dwustronna struktura modułów, pozwalająca na jednoczesne wykorzystywanie bezpośrednio nadlatującego światła, jak i tego, które odbija się od powierzchni za panelami.

Dwustronne perowskitowe ogniwa słoneczne wykorzystują zarówno bezpośrednio padające na nie światło, jak i to, które odbija się od powierzchni za nimi

Celem badaczy było stworzenie takich modułów, które będą cechowały się wysoką żywotnością, jak i zadowalającą wydajnością. Wśród zmian wprowadzonych przez członków zespołu badawczego wymienia się choćby zmodyfikowaną strukturę modułu i tylnej elektrody, wykorzystanie zwiększonej liczby dodatków hydrofobowych oraz zwiększenie absorpcji światła o wysokiej długości fali.

Istotnym aspektem nowego projektu jest również to, że mówimy o stosunkowo prostej konstrukcji, której skalowanie nie powinno stanowić większego wyzwania. To z kolei przełoży się na zmniejszenie kosztów produkcji i eksploatacji takich modułów. W czasie testów nowe panele okazały się osiągać rezultaty znacznie lepsze od tych, które dotyczyły dotychczasowych, prototypowych wersji. Zadowalająca wydaje się żywotność: moduły utraciły 3% swojej początkowej sprawności po przepracowaniu ponad 6000 godzin. To wynik, który zapewne zostanie jeszcze wyśrubowany, lecz już teraz jest satysfakcjonujący.