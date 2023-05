Tandemowe panele fotowoltaiczne technologią przyszłości. Ta firma ma co do tego pewność

Jak wyjaśnia CEO firmy, Mark Widmar, wysokowydajne tandemowe moduły powinny zapewniać jasną przyszłość. Dzięki przejęciu Evolar AB mają zostać uzupełnione dotychczasowe braki, jednocześnie łącząc zgromadzoną wiedzę z obecnym zapleczem, choćby w postaci know-how dotyczącego półprzewodników cienkowarstwowych. Ostatecznie chodzi o przyspieszenie rozwoju technologii tandemowej, która będzie dodatkowym impulsem do walki z emisjami gazów cieplarnianych.

Nie wszystkie szczegóły dotyczące przeprowadzonej transakcji zostały ujawnione, choć wiadomo, że First Solar zapłaciła 38 milionów dolarów, z dodatkowymi 42 milionami dolarów, które mogą zostać przekazane w przyszłości. Będzie to jednak zależne od dalszego rozwoju firmy. Wiadomo również, że laboratorium w Szwecji będzie kontynuowało działalność badawczą. Z kolei 30 pracowników działu badań i rozwoju zatrudnionych do tej pory w Evolar dołączy do First Solar, współpracując z naukowcami w Kalifornii.

Według Marka Widmara, CEO First Solar, tandemowe panele fotowoltaiczne powinny stanowić technologię przeszłości

Ogniwa z selenku miedziowo-indowo-galowego są cienkowarstwowymi strukturami, które – podobnie jak klasyczne panele – służą do konwersji światła słonecznego w energię elektryczną. Do wytwarzania takich ogniw wykorzystuje się roztwór selenku miedzi, indu i galu. Rozkłada się go na szklanym bądź plastikowym podłożu, tak, aby utworzyła się cienka warstwa. Konstrukcja, dzięki wysokiemu współczynnikowi absorpcji i wysokowydajnemu pochłanianiu światła słonecznego, cechuje się niższym zapotrzebowaniem na materiały niż w przypadku innych półprzewodników.

Jeśli zaś chodzi o dotychczasowe dokonania naukowców związanych z Evolar, to od 2019 roku pracowali oni nad sposobami na komercjalizację tandemowej technologii, odnosząc przy tym kilka sukcesów. Dość powiedzieć, że rekord wydajności wśród cienkowarstwowych ogniw słonecznych został ustanowiony właśnie przez Szwedów i wyniósł 23,6%. Tandemowa konstrukcja sprawia, że panele fotowoltaiczne mogą pochłaniać więcej światła, co przekłada się na możliwość wydajniejszego przekształcania go w energię elektryczną. Jest to jeden z wielu ostatnio rozwijanych pomysłów, co pokazuje, jak szeroki jest obecny wachlarz opcji dotyczących odnawialnych źródeł energii.