Co potrafi Huawei P60 Pro? Ten smartfon sprosta każdemu wyzwaniu

Wiesz już zapewne, że Huawei P60 Pro to nowy król mobilnej fotografii. Potwierdzają to zarówno niezależne, laboratoryjne testy – uzyskał 156 punktów w rankingu DxO Mark, co dało mu pierwszą pozycję wśród smartfonów – ale także nasza redakcyjna opinia, którą znajdziesz w poniższym tekście:

Możesz jednak nie wiedzieć, że Huawei P60 Pro ma do zaoferowania znacznie więcej niż tylko wybitne możliwości foto- i wideograficzne. Przyjrzyjmy się, co sprawia, że jest to jeden z najbardziej uniwersalnych i najbardziej wartych zakupu smartfonów na rynku.

Jakie to piękne!

Huawei P60 Pro dostępny jest w dwóch wersjach wykończenia – czarnej i perłowej. O ile wariant czarny cechuje się nienaganną elegancją, która może się podobać tradycjonalistom, tak wariant perłowy zachwyca od pierwszego wejrzenia. Osobiście nigdy nie widziałem piękniejszego telefonu, a w ciągu ostatniej dekady widziałem je wszystkie. Co więcej, Huawei P60 Pro jest nie tylko piękny, ale też wyjątkowy; masa perłowa wykorzystana do konstrukcji obudowy w żadnym egzemplarzu nie wygląda tak samo, więc niezależnie który wybierzesz, zawsze będzie unikatem. To prawdziwy powiew świeżości w dobie homogenicznych, podobnych do siebie urządzeń, których zazwyczaj nie sposób od siebie odróżnić. P60 Pro można z kolei odróżnić nie tylko od innych urządzeń, ale też między sobą.

W parze z pięknym wykończeniem idzie też wytrzymałość. Konstrukcja spełnia normę wodo- i pyłoszczelności IP68, zaś ekran pokryty jest 10-krotnie bardziej odpornym na uszkodzenia szkłem Kunlun Glass, dzięki czemu urządzenie otrzymało pięciogwiazdkowy certyfikat odporności szwajcarskiej organizacji SGS.

Skoro zaś o ekranie mowa, to on również sprawia, że Huawei P60 Pro jest naprawdę piękny. Mamy tu bowiem do czynienia z wyświetlaczem LTPO OLED o przekątnej 6,67”, rozdzielczości 2700 x 1220 px i odświeżaniu od 1 do 120 Hz, przekładający się na płynny obraz, ale też zwiększoną żywotność baterii. Jeśli chodzi o ekrany zastosowane w urządzeniach mobilnych, jest to ścisła czołówka. Ekranowi towarzyszą też wysokiej klasy głośniki stereo, które dopełniają wrażeń audio-wizualnych, na jakie możemy liczyć oglądając na tym smartfonie ulubiony serial, internetowe wideo czy przeglądając media społecznościowe.

Wydajności nikomu nie zabraknie

Huawei P60 Pro jest nie tylko pięknym urządzeniem, ale też – jak przystało na smartfon z najwyższej półki –urządzeniem piekielnie szybkim. Jego sercem jest układ Qualcomm Snapdragon 8+ gen. 1, wspierany przez 8 GB lub 12 GB RAM-u i 256 GB lub 512 GB miejsca na dane.

Ta kombinacja gwarantuje idealną płynność działania w każdych warunkach oraz dostateczny zapas mocy, by zagrać w każdą grę, zarówno mobilną, jak i strumieniowaną w chmurze.

Wydajne podzespoły zwykle oznaczają też duże zużycie energii, ale tutaj Huawei P60 Pro również nie zawodzi. Smartfon zasilany jest akumulatorem o pojemności 4815 mAh, który wystarcza na cały dzień intensywnego użytkowania, a gdy energii będzie mało, to możemy ją błyskawicznie uzupełnić – na dwa sposoby:

Przewodowo, przy użyciu dołączonej do zestawu ładowarki Huawei SuperCharge 88W (od 0 do 50% naładujemy telefon w 10 minut)

Bezprzewodowo przy użyciu opcjonalnej ładowarki o mocy do 50W

Za sprawą ładowania zwrotnego o mocy 7,5W, telefonem naładujemy też inne urządzenia, takie jak słuchawki lub zegarek.

Huawei P60 Pro to nie tylko fantastyczny hardware, ale też świetny software

Najnowszy smartfon Huawei pracuje pod kontrolą systemu Huawei Mobile Services (HMS) z nakładką EMUI 13.1, która daje mu wiele niesamowitych możliwości. Dostępu do ulubionych aplikacji zapewnia tu Huawei AppGallery, czyli sklep z aplikacjami, który z miesiąca na miesiąc rozrasta się o kolejne popularne programy. Znajdziemy tam aplikacje wiodących banków i sklepów, a jeśli tylko aplikacja banku obsługuje płatności HCE lub BLIK Zbliżeniowy, można też płacić smartfonem zbliżeniowo. Dostępne są też rozwiązania, za sprawą których można pobrać na smartfon np. wybrane aplikacje Google, ale o tym pisaliśmy już w osobnym materiale.

Jedną z ważniejszych korzyści ekosystemu Huawei jest kompletna integracja między urządzeniami, nosząca nazwę SuperDevice: jeśli posiadasz inne sprzęty Huawei, np. komputer, tablet, zegarek czy słuchawki, połączysz je w jeden ekosystem przy użyciu jednego prostego ruchu.

Możliwe są też inne funkcje wykorzystujące dodatkowe urządzenia, np. klonowanie ekranu smartfona na ekranie komputera, czy błyskawiczne przesyłanie plików między urządzeniami. EMUI 13.1 z funkcją SuperDevice pozwala też użyć zdalnie aparatu innego urządzenia, więc np. możesz wykorzystać smartfon P60 Pro w roli… kamery internetowej Twojego komputera.

EMUI 13.1 to także nowa, jeszcze bardziej elegancka estetyka systemu i aplikacji. Odświeżona została m.in. aplikacja aparatu, która jest jednocześnie na tyle prosta, by każdy poradził sobie z jej obsługą, a równocześnie na tyle rozbudowana, by wykorzystać pełnię potencjału drzemiącego w aparatach Huawei P60 Pro.

Huawei P60 Pro to więcej, niż tylko świetny aparat

O aparacie Huawei P60 Pro można pisać wiele i słusznie – bo cały zestaw optyki zastosowany w tym telefonie zasługuje na pochwały, od głównego sensora XMAGE 48 Mpix z obiektywem ze zmienną przysłoną (f/1.4-f/4.0), przez jeden z najlepszych teleobiektywów aż po znakomite możliwości fotografii nocnej.

Ogromne wrażenie robi najjaśniejszy teleobiektyw, jaki dotąd zastosowano w smartfonie. Jest on połączony z matrycą o rozdzielczości 48 Mpix i oferuje nie tylko znakomitą jasność (f/2.1) i peryskopową konstrukcję, ale też dłuższą ogniskową, niż znajdziemy zwykle w tego typu konstrukcjach (ekwiwalent 90 mm). Taki układ optyczny pozwala na uzyskanie optycznego zoomu 3,5x oraz hybrydowego zoomu 10x. Ogniskowa 90 mm w profesjonalnej fotografii ma przede wszystkim dwa zastosowania – znakomicie spisuje się w fotografii portretowej, dzięki zachowaniu naturalnych proporcji i jest też standardem w fotografii… makro. I na pokładzie P60 Pro też znajdziemy tryb SuperMakro, który tę ogniskową wykorzystuje. To prawdziwa rzadkość w świecie fotografii mobilnej, bo większość smartfonów oferuje tryby makro w parze z obiektywami ultrawide, co skutkuje nienaturalnymi, zniekształconymi kadrami. Teleobiektyw w najnowszym smartfonie Huawei pozwala fotografować z odległości nawet 10 cm, zachowując naturalne proporcje, jak również – za sprawą wysokiej rozdzielczości sensora – znakomitą szczegółowość.

Ale aparat Huawei P60 Pro radzi sobie świetnie nie tylko w idealnych warunkach oświetleniowych, ale także wtedy, gdy światła brakuje. Dzięki algorytmowi Huawei XD Optics i zaawansowanemu systemowi stabilizacji obrazu, P60 Pro potrafi uzyskać jasne, nieporuszone zdjęcia nawet po zmroku i to nie tylko wykorzystując ultra-jasny obiektyw główny, ale także przybliżenie 3,5x a nawet 10x. Obraz mówi jednak więcej niż tysiąc słów, a jak można zobaczyć na pokazanych tu zdjęciach nocnych, wykonanych przez Arkadiusza Dziermańskiego, fotografie wykonane P60 Pro bronią się same.

Tu ponownie muszę podkreślić, że kupując Huawei P60 Pro kupujesz więcej, niż tylko świetny aparat. Kupujesz po prostu świetny smartfon, który poradzi sobie z każdym wyzwaniem, a do tego wygląda jak żaden inny na świecie. Czy potrzeba większej zachęty?