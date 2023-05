Huawei P60 Pro oficjalnie w Polsce. Na start sprzedaży nie brakuje świetnych promocji

Huawei P60 Pro w wersji czarnej lub unikatowej

Nowy flagowiec Huaweia jest dostępny w dwóch wariantach – czarnym i białym. W przeciwieństwie do dotychczasowych modeli, czarny jest w końcu matowy i naprawdę chwała mu za to! Za to biały jest unikatowy, bo jego tylny panel został wykonany z masy perłowej. Dzięki temu nie ma dwóch identycznych egzemplarzy i każdy tylny panel białego P60 Pro wygląda inaczej.

Smartfon ma obudowę o wymiarach 161 x 74,5 x 8,3mm i waży 200 gramów. Jest więc minimalnie większy od poprzednika i porównywalnych rozmiarów do modelu Mate 50 Pro. Obudowa jest wodoodporna, zgodnie z normą IP68.

Ekran Huaweia P60 Pro ma przekątną 6,67 cala. To panel LTPO OLED o rozdzielczości 1220 x 2700 pikseli oferujący 120 Hz odświeżanie obrazu. Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, czyli tak sam jak w Mate 50 Pro, pozbawiony modemu sieci 5G. Do tego mamy dwa warianty pamięci – 8/256 i 12/512 GB z opcją rozszerzenia kartą pamięci NanoSD. 5G to jedyny brak w łączności, bo poza tym mamy tu Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, port podczerwieni oraz port USB-C. Z kolei w ekranie jest zaszyty czytnik linii papilarnych.

Huawei P60 Pro pracuje pod kontrolą Androida mocno przykrytego nakładką EMUI 13.1. Nie ma dostępu do usług Google, ale producent stale poszerza ofertę własnego sklepu AppGallery oraz cały czas pojawiają się alternatywne sposoby na obejście amerykańskich blokad. Takie jak aplikacje Gspace, czy GBox.

Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 4815 mAh (4360 mAh w P50 Pro i 4700 mAh w Mate 50 Pro), który obsługuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 88 W i bezprzewodowe o mocy 50 W. W zestawie sprzedażowym znajduje się ciekawa ładowarka, bo z dwoma gniazdami USB – typu A i typu C.

Fotografia obliczeniowa ma się dobrze. Huawei P60 Pro idzie pod prąd

Podczas gdy konkurencja stawia na większe matryce, jak Xiaomi w serii 13, czy vivo w X90 Pro, Huawei trzyma się obranej drogi w postaci fotografii obliczeniowej. Tu oprogramowanie jest nie mniej, jeśli nie ważniejsze, od sprzętu. A i ten jest niczego sobie i w przypadku P60 Pro, nie pierwszy raz, unikatowy.

Główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix ma szerokokątny obiektyw (25mm) o zmiennej przysłonie w zakresie f/1.4-f/4.0. Jest to faktycznie fizycznie zmienna przysłona, a nie zabieg czysto programowy. W przeciwieństwie do Mate’a 50 Pro listki przysłony są czarne, więc nie odbijają światła. Aparat jest stabilizowany optycznie oraz wspierany przez laserowy autofocus.

Aparat ultraszerokokątny wygląda tu dosyć zwyczajnie. Ma rozdzielczość 13 Mpix, przysłonę f/2.2, ale jak będziecie mogli zobaczyć w naszych recenzjach, bardzo pozytywnie zaskakuje jakością zdjęć.

Huawei to kolejny producent, który mocno postawił w tym roku na aparat z teleobiektywem, ale czegoś takiego jeszcze nie widzieliśmy. Mamy tu obiektyw peryskopowy z niespotykaną dotąd jasnością f/2.1, co czyni z niego prawdziwą portretową bestię i sprawdza się w zdjęciach makro. Aparat oferuje 3,5-krotne przybliżenie względem aparatu głównego oraz optyczną stabilizację obrazu.

Huawei przemodelował też aplikację aparatu, co po latach bez zmian jest dobrym posunięciem. Do dyspozycji dostajemy też szereg przeróżnych trybów fotografowania, a nad jakością zdjęć czuwa autorski procesor przetwarzania obrazu Huawei XMAGE.

Huawei P60 Pro w promocji przedsprzedażowej

Sprzedaż modelu P60 Pro rusza już dzisiaj w cenie 5499 zł za wariant 8/256 GB oraz 6299 zł za wariant 12/512 GB. Dużo, ale spodziewałem się, że Huawei mocno przeszarżuje z cenami. Te są zdecydowanie akceptowalne i… flagowe.

W ramach przedsprzedaży, która potrwa do 4 czerwca, przy zakupie Huaweia P60 Pro dostaniemy za darmo lub za złotówkę zegarek Huawei Watch GT 3 w wersji 46 lub 42 mm. Kupując w sklepie internetowym huawei.pl dostaniemy jeszcze więcej, bo: