Chińska marynarka ma nowego niszczyciela. Jest wielki i potężny

Xianyang typu 055 to najnowszy niszczyciel chińskiej marynarki. Jest wielki i potężny

Od wielu lat Chiny rozwijają swoją flotę okrętów, dążąc do uczynienia z przemysłu stoczniowego ważnego elementu ogólnej działalności swojego kraju. Częścią tych wysiłków jest zarówno przeznaczanie okrętów na eksport, jak i przekazywanie ich rodzimej marynarce, czego najnowszym przykładem jest kolejny niszczyciel typu 055 o nazwie Xianyang. To tak naprawdę ósmy z kolei niszczyciel, który to (zupełnie jak pozostałe okręty tego typu) jest jednocześnie największym i najbardziej zaawansowanym nawodnym okrętem w chińskiej marynarce wojennej ze swoimi 180 metrami długości oraz wypornością na poziomie 12000-13000 ton.

Type 055 Destroyer Nanchang live fire training. pic.twitter.com/riXIgJ35Tg — dafeng cao (@dafengcao) October 15, 2021

Jak na niszczyciela przystało, typ 055 to przykład szybkiego, zwrotnego i długodystansowego okrętu, który to jest przeznaczony do eskortowania większych jednostek w grupie bojowej oraz ich ochrony przed zagrożeniami krótkiego zasięgu. W gruncie rzeczy Chiny opracowały typ 055 specjalnie do eskortowania lotniskowców, a przy tym pełnienia roli niszczyciela rakietowego. Z racji swojego uzbrojenia, jest potężniejszy np. od amerykańskiego typu Zumwalt (to amerykański nowoczesny niszczyciel), jako że ma więcej wyrzutni rakietowych i torpedowych. Dodatkowo cechuje go potężniejsze uzbrojenie działowe oraz kompleksowy system obrony powietrznej.

W praktyce oznacza to, że niszczyciele typu 055 są przeznaczone do zapewnienia obrony powietrznej oraz funkcji dowodzenia i kontroli dla chińskich lotniskowych grup uderzeniowych i grup działań nawodnych. Są w stanie realizować te misje przede wszystkim z wykorzystaniem 112-komorowych wyrzutni pionowych (VLS), które to mogą wykorzystywać szereg pocisków, bo od przeciwlotniczego HHQ-9 o zasięgu 120 km przez przeciwokrętowe YJ-18 o zasięgu 540 km i na zwalczających cele naziemne CJ-10 o zasięgu 1500 km kończąc. Dodatkowym uzbrojeniem są dwa zestawy wyrzutni torped o średnicy 324 mm, 24-prowadnicowy system przeciwlotniczy HQ-10, siedmiolufowe działo Gatlinga 30 mm oraz działo H/PJ-38 kalibru 130 mm.

Dokładnie takie samo uzbrojenie ma również najnowszy niszczyciel typu 055, który to został stworzony w stoczni Dalian, a nie Jiangnan, jak cztery pierwotne. Okręty różnią się wprawdzie nieznacznie tylko w konstrukcji swojego kadłuba, ale wiemy o tym tylko na podstawie zdjęć z zewnątrz, a nie wewnątrz, gdzie zmian mogło być znacznie więcej. Jeśli z kolei interesują was chińskie niszczyciele jako takie, to koniecznie zwróćcie uwagę na inne imponujące okręty typu 052D, które to opisałem w innym artykule.