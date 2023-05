Te panele słoneczne dostarczą wody nawet na pustyni. Nowa technologia imponuje

Dlaczego? Bo jej projekt zakłada nie samo dostarczanie elektryczności, ale przede wszystkim wody. Ta ostatnia jest w wielu miejscach świata towarem deficytowym, dlatego im więcej sposobów na jej pozyskiwanie, tym lepiej. A tak się składa, że propozycja zza oceanu wydaje się naprawdę kusząca.

Przynajmniej na papierze, ponieważ inżynierowie związani z Source Global przekonują, jakoby pozyskiwanie wody było możliwe nawet przy niskiej, bo 10-procentowej wilgotności powietrza. Oczywiście idealnie byłoby, gdyby dało się wykorzystać taką technologię zarówno do dostarczania wody, jak i elektryczności.

Głównym zadaniem paneli fotowoltaicznych jest w końcu dostarczanie energii elektrycznej. Niestety, jak na razie nie wiemy zbyt wiele na temat całego projektu. Z udostępnionych informacji wynika, że pojedynczy panel wytwarza energię elektryczną potrzebną do zasilania wentylatorów wydobywających parę wodną z powietrza.

Panele słoneczne od Source Global są w stanie pozyskiwać wodę pitną nawet przy wilgotności powietrza wynoszącej 10 procent

Znajdujący się na wyposażeniu instalacji wewnętrzny panel zajmuje się przekształcaniem tej pary w wodę w stanie ciekłym. Na obecnym etapie dostępne są dwa modele: przeznaczony dla osób prywatnych mógłby odpowiadać za dostarczanie wody pitnej do gospodarstw domowych, natomiast w wersji komercyjnej mowa o zaopatrywaniu w wodę całych grup, na przykład uczniów szkół.

Jak czytamy na stronie producenta, najpierw Słońce zasila wentylatory, które odpowiadają za gromadzenie pary wodnej unoszącej się w atmosferze. Następnie ciepłe powietrze wewnątrz panelu zamienia parę w wodę, a ta jest mineralizowana. System odpowiada również za cyrkulację wody i utrzymywanie jej czystości. Cała instalacja może zostać podłączona bezpośrednio do budynku, na przykład domu. A co z kosztami? Panele domowe wiążą się z kosztem 2950 dolarów za sztukę. Takie urządzenie jest w stanie dostarczyć od 4 do 10 litrów wody pitnej dziennie.

