Prąd znikąd. Każdego z nas otacza źródło energii, z którego nikt nie korzysta

Energia na wyciągnięcie ręki, z której ludzkość nie korzysta. Każdego z nas otacza jedno wielkie źródło prądu

Każdy z nas coraz bardziej uzależnia się od energii elektrycznej, bez której nawet część naszej garderoby przestanie działać, nie mówiąc już o przedmiotach codziennego użytku. Są jednak szanse, że w przyszłości nie będziemy musieli pamiętać o ładowaniu gadżetów czy wymianie baterii w urządzeniach różnego typu, a to przez technologię, która umożliwi czerpanie energii elektrycznej z powietrza nieustannie i to bez większych ograniczeń.

Ceny prądu rosną

Jedną z jej wariacji zaprezentowali właśnie inżynierowie z University of Massachusetts Amherst, chwaląc się światu sposobem, dzięki któremu niemal każdy materiał można przekształcić w urządzenie, generujące energię elektryczną na bieżąco z wilgoci zawartej w powietrzu. Wystarczy tylko zapewnić mu nanopory o średnicy poniżej 100 nanometrów, które umożliwią zachodzenie efektu Air-Gen, a więc efektu, w ramach to którego wykorzystuje się różnicę ładunku między cząsteczkami wody, wchodzącymi w interakcję ze wspomnianymi porami.

Dzięki temu efektowi można generować energię elektryczną 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu nawet w środowiskach o niskiej wilgotności. Naukowcy twierdzą, że ich odkrycie może na dodatek być skalowane do różnych zastosowań, ale bez względu na wielkość takich aparatur, nic nie sprawi, że będziemy mogli ładować takim sposobem samochody i najpewniej również smartfony. Wszystko przez to, że energia czerpana w ramach tego efektu jest w stanie zasilić maksymalnie czujniki, gadżety do noszenia oraz dowolne urządzenia do komunikacji bezprzewodowej.

Wspomniane nanopory mogą być wykonane z materiałów takich jak tlenek grafenu, struktury metaloorganiczne i nanorurki węglowe. Bez nich efekt Air-Gen nie może zajść, bo nanopory właśnie tworzą nierównowagę ładunku między górną i dolną częścią materiału, dzięki czemu przechodzące przez nie cząsteczki wody zderzają się z krawędziami porów. Ten efekt może pełnić funkcję akumulatora, zapewniając prostym urządzeniom elektronicznym dostęp do prądu pobieranego bezpośrednio z otoczenia.

Czy tego typu projekty mają sens? Odpowiedź na to pytanie przynosi każdy moment, w którym dostrzegamy, jak ważny jest prąd w naszym życiu, a ma to miejsce dopiero wtedy, kiedy jakaś sytuacja lub awaria nas go pozbawi. Wszelkie przerwy w jego dostawie odbijają się nie tylko na naszym komforcie, ale też wydajności pracy. Dlatego właśnie wszystkie pomysły, które mają na celu uniezależnić nas nawet w niewielkim stopniu od tradycyjnych form generowania prądu, są wręcz na wagę złota.

