Ten rosyjski czołg to jedno wielkie nieporozumienie, ale Rosja i tak się nim chwali

Patrzę na czołg T-72B3 z pancerzem ERA i widzę tylko jedno – rosyjską nieudolność i propagandę

Zwykle to zdjęcia z frontu wykonane przez ukraińskich żołnierzy pokazują niemającą w ogóle sensu rosyjską myśl techniczną, a tu proszę, zaskoczył nas sam agresor. Tym razem to rosyjskie ministerstwo obrony opublikowało propagandowe nagranie, na którym to chwali się swoim czołgiem T-72B3 z niestandardową modernizacją w formie “baldachimu” nad wieżą czołgu z wieloma modułami ERA, czyli pancerza reaktywnego. Mowa dokładnie o ERA starej generacji, bo Kontakt-1, a nie Kontakt-5 i tym bardziej nie Kaktus, Relikt czy Malachit, co jasno wskazuje, że Rosji zaczyna już brakować nowszego sprzętu, a w magazynach ma tylko produkowane od 1983 roku stare moduły.

Jestem co do tego prawie pewny, bo gdyby tak nie było, państwo przynajmniej na potrzeby nagrania postarałoby się o nowszy pancerz, aby podkręcić swoją propagandę i mit wielkiej Rosji. Pamiętajmy, że żołnierze państwa podczas ataku ukraińskiego terytorium wielokrotnie modernizowali w ten sposób swoje czołgi, wykorzystując do tego nawet drewno. Poniższe nagranie nie zrobiłoby więc na nas większego wrażenia, gdyby Rosja zwyczajnie nie chwaliła się taką modernizacją czołgu,

A Russian Western Military District T-72B3 tank with a roof screen with Kontakt-1 ERA bricks. https://t.co/RPQuvBOn14 pic.twitter.com/bCHrQ0u2J2 — Rob Lee (@RALee85) May 6, 2023

Tak więc, Rosjanie wzięli wysłużony już czołg w wersji T-72B3, który względem oryginału doczekał się m.in. nowszej armaty i zamiast zapewnić mu systemy, którymi chwalili się przed laty, dobudowali do jego wieżyczki prowizoryczny baldachim. Następnie zamontowali łącznie ponad dwadzieścia modułów Kontakt-1 zarówno na wieży, jak i dobudówce właśnie, wśród których tylko te po bokach mają jakikolwiek sens. W gruncie rzeczy możemy nawet podziwiać, że prowizoryczny baldachim w ogóle wytrzymuje tak znaczną wagę dodatkowego pancerza, ale pewne jest, że jego wytrzymałość strukturalna jest zbyt niska, aby bez uszkodzenia wytrzymać choć jedno trafienie pocisku.

W praktyce pancerz reaktywny działa poprzez wywoływanie kontreksplozji, która zachodzi w momencie, kiedy wrogi pocisk trafia bezpośrednio w niego. Mowa więc o zetknięciu ze sobą ogromnych sił, dlatego każdy rodzaj pancerza tego typu wymaga solidnego zamontowania, aby zwyczajnie zadziałał w chwili wybuchu. Jeśli jest luźno przymocowany lub odstaje od pancerza właściwego, może nie wywołać odpowiedniej kontreksplozji lub nie skierować jej w odpowiednim kierunku. Dlatego właśnie jest zwykle mocowany na specjalnych uchwytach lub zintegrowany z pancerzem właściwym czołgu.

Sam baldachim w pierwotnym założeniu ma jakiś sens, ale w gruncie rzeczy może powstrzymać tylko jeden pocisk wystrzelony w trybie “uderzenia z góry” (OTA – Overfly Top Attack) z np. zestawu NLAW. Nie chroni jednocześnie jakkolwiek przed zaawansowanymi pociskami pokroju tych z wyrzutni Javelin i to nawet w momencie, kiedy pocisk uderzy bezpośrednio w moduł pancerza ERA. Ten chroni bowiem przede wszystkim przed pociskami z ładunkami kumulacyjnymi (HEAT) oraz podkalibrowymi (APFSDS), ale nie tandemowymi. Inną kwestią jest to, że trafienie takiego czołgu nawet pociskiem o małej penetracji może w łatwy sposób zniszczyć baldachim, pogrążając całkowicie rosyjską myśl techniczną. Innymi słowy, państwo atakujące ciągle Ukrainę nie wykazało się po raz kolejny na międzynarodowym forum i do swojej wielkości może przekonać tylko tych obywateli, które wierzą ślepo w mit potężnej Rosji.