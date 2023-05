Xperia 1 V i Xperia 10 V zapowiadają się ciekawie. Sony nadal walczy

Sony Xperia 1 V mocno idzie w zdjęcia

Sony chwali się, że Xperia 1 V to pierwszy na świecie smartfon wyposażony w matryce stacked CMOS z pikselami z dwuwarstwowym tranzystorem. Cokolwiek producent miał tu na myśli… Obok nowej matrycy aparatu głównego (1/1.35″), o rozdzielczości 48 Mpix znajdziemy tu bardzo nietypowy, peryskopowy teleobiektyw o zmiennej przysłonie w zakresie 85-125 mm. Mam jednak obawy co do niezbyt imponującej matrycy (1/3.5″), ale pomysł wygląda bardzo ciekawie. Zestaw aparatów uzupełnia aparat z obiektywem ultraszerokokątnym o rozdzielczości 12 Mpix, a pełną specyfikację zobaczycie poniżej.

Na tym możliwości się nie kończą, bo obok sprzętu mamy też odpowiednie oprogramowanie i tutaj Xperia 1 V coraz mocniej przypomina klasyczny aparat fotograficzny. Mamy tu bowiem autofocus ze śledzeniem oka, zdjęcia seryjne z prędkością 30 klatek na sekundę ze śledzeniem autofocusa oraz rozbudowane funkcje wideo. Takie jak tryb prezentacji produktu znany z aparatów vlogowych Sony oraz możliwość nagrywania w trybie kolorów S-Cinetone. Jeśli tego mało, to dorzućmy do tego funkcję Focus Peaking (pokazywanie linii ostrości na obiektach) w aplikacjach Photo Pro, Video Pro i Cinema Pro oraz opcję wykorzystywania smartfonu jako ekranu do aparatu.

Spójrzmy teraz na resztę specyfikacji. Xperia 1 V jest wyposażona w ekran OLED o przekątnej 6,5 cala, rozdzielczości 4K i 120 Hz odświeżaniem obrazu. Sercem smartfonu jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, wspierany przez 12 GB pamięci RAM, a 256 GB pamięci wbudowanej można rozszerzyć kartą pamięci microSD. Nie brakuje tu łączności 5G i Wi-Fi 6, ale dla niektórych zaskoczeniem może być obecność gniazda Jack 3,5mm. Xperia 1 V ma do tego pełny zestaw kodeków audio i certyfikatów – Hi-Res Audio, LDAC, DSEE, Dolby Atmos i 360 Reality Audio. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą biednie wyglądającego ładowania o mocy zaledwie 30 W. Mamy też ładowanie bezprzewodowe oraz 3-letnią gwarancję żywotności akumulatora. Wszystko to jest zamknięte w wodoodpornej (IP68) obudowie o wymiarach 165 x 71 x 8,3 mm i masie 187 gramów.

Xperia 1 V ma wszystko, aby stać się fotograficznym hitem, ale… może ją dopaść problem poprzednich modeli. A mianowicie konkurencja może robić słabsze zdjęcia, mieć mniej funkcji, ale robić zdjęcia bardziej efektowne. Przekolorowane, ale ładniejsze na Instagramie. Sony z większymi możliwościami, jeśli nadal będzie robić zdjęcia lepsze, ale mniej efektowne, może za to oberwać. Dlatego bardzo ciekawi mnie, jak smartfon wypadnie w testach.

Wraz z Xperią 1 V zadebiutuje etui z uchwytem ułatwiającym oglądanie filmów, fotografowanie i nagrywanie wideo. Sprzedaż smartfonu ruszy pod koniec czerwca 2023 roku w sugerowanej cenie 6499 zł.

Sony Xperia 10 V to mocny gracz wagi piórkowej

Sony Xperia 10 V zapowiada się na dobrze wyceniony model z solidnej średniej półki. Jako jego główną cechę producent podaje stosunek akumulatora do… masy. A konkretnie mamy tu akumulator o pojemności 5000 mAh w obudowie i wymiarach 155 x 68 x 8,3mm i masie zaledwie 159 gramów. To wynik robiący wrażenie. Obudowa jest przy tym wodoodporna (IP65/68), a jej kolory są identyczne jak w przypadku słuchawek WF-C700N.

Ale na tym nie koniec dobrych informacji. Xperia 10 V ma ekran OLED o przekątnej 6,1 cala o rozdzielczości FullHD+, który ma być o 50% jaśniejszy od poprzednika. Smartfon napędza układ Qualcomm Snapdragon 695 5G, do tego mamy 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej z opcją rozszerzenia kartą microSD. Zestaw łączności i bogaty zestaw kodeków audio jest identyczny jak w Xperii 1 V i tak, tutaj też jest Jack 3,5mm.

Taki sam nie jest już aparat. To klasyczne trzy obiektywy o ekwiwalentach ogniskowych 16, 26 i 54 mm, ale co ciekawe, w materiałach prasowych nie ma ani słowa o… rozdzielczości aparatów. Wiemy tylko tyle, że aparat główny ma matrycę 1/2″ z optyczną stabilizacją obrazu.

Sony Xperia 10 V trafi do sprzedaży w połowie czerwca w sugerowanej cenie 2299 zł. Do smartfonu będzie można dokupić etui z podpórką wykonaną z ekologicznego materiału sorplas, znanego ze słuchawek Sony.