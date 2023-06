Miały odejść, ale czeka je świetlana przyszłość. Armia USA szykuje rewolucję

Armia USA chce wkroczyć w przyszłość transportu wojskowego. Zautomatyzowane Humvee mają być tego początkiem

Dążenie do zautomatyzowanych, czyli samojeżdżących kołowych pojazdów opancerzonych, to wręcz przełomowy projekt, który stanowi kamień milowy w wojskowej pogoni za innowacyjnymi technologiami. W ramach programu o nazwie Ground Expeditionary Autonomy Retrofit System (GEARS), Defense Innovation Unit, czyli organizacja Pentagonu, której celem jest przyspieszenie wdrażania technologii komercyjnych w wojsku, w ciągu najbliższych kilku lat przekształci istniejącą flotę Humvee w autonomiczne pojazdy. Mowa więc o pojazdach, które mogą potencjalnie zrewolucjonizować operacje wojskowe, oferując zwiększoną wydajność, bezpieczeństwo, zdolność adaptacji i świadomość sytuacyjną.

Czytaj też: Wojsko USA i cyfrowy świat. Co Amerykanom po militarnym metawersum?

Humvee, pierwotnie zaprojektowany z myślą o trudnych warunkach wojskowych, stanowi od dziesięcioleci podstawę floty pojazdów armii amerykańskiej. Jego solidna konstrukcja, możliwości terenowe i wysoka wszechstronność sprawiły, że stał się zaufanym koniem roboczym w różnych scenariuszach operacyjnych. Ten pojazd może być wyposażona w szeroką gamę specjalistycznego sprzętu, takiego jak systemy uzbrojenia, narzędzia komunikacyjne, sprzęt medyczny i systemy czujników, aby zaspokoić określone potrzeby operacyjne. Łatwo więc sobie wyobrazić, że sama integracja technologii autonomicznej jazdy dodatkowo zwiększy wartość Humvee, wzmacniając pozycję tego pojazdu jako istotnego zasobu w operacjach wojskowych.

Jedną z kluczowych korzyści płynących z autonomicznych pojazdów dla wojska jest zmniejszenie ryzyka ofiar i obrażeń oraz poprawa wydajności logistyki i łańcucha dostaw z racji całkowitego pozbycia się kierowcy. Ci nierzadko narażają swoje zdrowie i życie na niepotrzebne ryzyko, a że nie są za kółkiem ideałami przez biologiczne ograniczenia i muszą m.in. regularnie odpoczywać, to samo zastąpienie ich systemami znacząco zwiększy ogólny potencjał wojska. Z kolei przy coraz szybciej zmieniającej się sytuacji na froncie, zdolność do ciągłego przemieszczania dostaw z jednego miejsca do drugiego będzie miała znaczący wpływ na możliwości w zakresie podtrzymywania operacji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa żołnierzy.

Czytaj też: Nie USA, nie Niemcy. Prawdziwego zamachu na naszą fotowoltaikę dokonały Chiny

Samojezdne pojazdy mogą autonomicznie transportować krytyczne zasoby szybciej i bez obciążania personelu, a do tego mogą również koordynować działania z innymi pojazdami w konwoju i dostosowywać się do ulegających zmianie warunków, takich jak pogoda, ruch drogowy lub zagrożenia, a także wykonywać niektóre zadania bez interwencji człowieka. Funkcje te umożliwiają autonomicznym pojazdom dostarczanie personelu, sprzętu i zaopatrzenia w zróżnicowanym terenie z większą niezawodnością i szybkością, ale to nie koniec ich zalet.

Inną korzyścią płynącą z autonomicznych pojazdów dla wojska jest zwiększenie świadomości sytuacyjnej i podejmowanie decyzji. Samojezdne pojazdy mogą bowiem gromadzić ogromną ilość danych w czasie rzeczywistym i dostarczać cennych informacji dowódcom w terenie. Mogą również prowadzić rozpoznanie, zbierając i przesyłając dane o pozycjach, ruchach i działaniach wroga. Ponadto mogą wspierać operacje taktyczne, zapewniając wsparcie ogniowe, osłonę, odwrócenie uwagi lub ewakuację.

Humvee vs JLTV od Oshkosh Defense

Czytaj też: Kolejna superbroń dla Ukrainy? Prezydent USA złożył ważną deklarację

Łatwo jest więc ocenić, że integracja technologii autonomicznej jazdy z pojazdami Humvee będzie stanowić znaczący postęp nie tylko w transporcie, ale też wszystkich naziemnych operacjach wojska USA. Zdolności adaptacyjne, trwałość i mobilność tych kołowych pojazdów, które służą od wielu dekad, w połączeniu z autonomicznymi możliwościami sprawią, że będzie to wręcz nieoceniony element w dążeniu do nowoczesnego sprzętu, którym amerykańska armia znacząco zwiększy swoją skuteczność działania. Oczywiście o ile w ogóle się to uda, a odpowiedź na to zapewnią światu kolejne lata.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!