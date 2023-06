Wojsko USA i cyfrowy świat. Co Amerykanom po militarnym metawersum?

Militarne metawersum to coś więcej niż myślimy. Wojsko USA wniesie się z nim na zupełnie nowy poziom

W świecie idealnym nie dochodziłoby do wojen i sporów, ale w świecie nieco lepszym, wojny byłyby realizowane tam, gdzie nie mogą nikomu bezpośrednio zaszkodzić, a życie oraz własność osób postronnych pozostawałyby niezagrożone. Wprawdzie uważam, że jako społeczeństwo nie jesteśmy jeszcze gotowi na metawersum w jego pełnej formie i okazałości, ale jednocześnie dostrzegam w tym terminie ogromną wartość, jaką może czerpać wojsko. Nie tylko ja zresztą, bo nie bez powodu wojsko USA buduje już własny cyfrowy świat. Dlaczego? To oczywiste.

Nawet najlepiej wyposażony oddział nie będzie równał się z tym, który jest po prostu zaprawiony w boju i wie, jak zachowywać się na polu bitwy. Tyle tylko, że same ćwiczenia są obarczane wysokimi kosztami operacyjnymi, obejmującymi m.in. amunicję i paliwo, co od lat sprawia, że wiele z etapów ćwiczebnych jest przenoszona do świata wirtualnego, a więc tam, gdzie wszystkiego jest pod dostatkiem. Dlatego też od dłuższego czasu amerykański sektor zbrojeniowy i wojsko kierują swoje oczy ku wirtualnym światom i symulacjom przypominającym gry wideo, w których żołnierze i operatorzy sprzętu wszelakiej maści mogą po prostu ćwiczyć.

Żołnierz z zestawem HoloLens

Szkolenie w wojsku jest kluczowe. Nie tylko ze względu dążenia do utrzymania możliwie najlepszej sprawności ciała, ale też umysłu, którego strach może kompletnie sparaliżować w chwilach zagrożenia życia. Wtedy tylko nawyki i przyzwyczajenia mogą ocalić komuś skórę, a w im lepszym i bardziej realnym środowisku się je nabywa, tym lepiej. Dlatego właśnie amerykańskie wojsko buduje własne metawersum (w skrócie to cyfrowy świat alternatywny), wykorzystując różne technologie, bo rzeczywistość rozszerzoną, wirtualną i mieszaną, sztuczną inteligencję oraz możliwie najbardziej zaawansowaną grafikę do tworzenia realistycznych i dynamicznych symulacji, oraz środowisk wirtualnych do celów szkoleniowych, eksperymentalnych i operacyjnych.

Ćwiczenia w świecie cyfrowym po prostu się opłacają i co tu dużo mówić, symulacje w metawersum mogą być nawet bardziej przydatne niektórym żołnierzom i operatorom, niż sprawdziany w rzeczywistym świecie. Nikt bowiem nie zaryzykuje np. agresywnych manewrów podczas szkolenia pilotów, kiedy siedzi za sterami maszyny wartej dziesiątki milionów dolarów i nikt nie będzie organizował regularnie realistycznych szkoleń z np. odbijania przyczółka, przedzierania się przez okopy wroga czy przez przejęte miasto. Rozwój metawersum w wojsku, a więc tam, gdzie budżetu zdecydowanie nie brakuje, może też pozytywnie wpłynąć na cywilne wersje tej technologii, jak to miało miejsce m.in. z systemami lokalizacyjnymi na bazie satelitów czy nawet Internetem.

