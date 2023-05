Łodzie podwodne, drony i sztuczna inteligencja. Tak wygląda przyszłość zbrojeń w USA

Sojusz AUKUS skupia się na okrętach podwodnych. Dlatego pierwsze jego ćwiczenia zaskoczyły świat

AUKUS to ciekawy trójstronny pakt bezpieczeństwa między Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi dla regionu Indo-Pacyfiku, który został ogłoszony 15 września 2021 roku. W ogólnym rozrachunku pakt ten ma na celu pozwolić całemu trio wymieniać się zaawansowanymi technologiami oraz informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, aby wesprzeć Australię w pozyskaniu okrętów podwodnych z napędem jądrowym. AUKUS zakłada też współpracę w zakresie innych nowych technologii, takich jak obliczenia kwantowe, cyberbezpieczeństwo i biotechnologia.

Z racji szumu wokół okrętów podwodnych AUKUS od samego początku sprawiał wrażenie bycia sojuszem skupionym właśnie na nich, ale pierwsze ćwiczenia w ramach tego paktu zadały temu kłam. Przeprowadzone niedawno testy obejmowały próby dążenia do szybkiego wprowadzenia sztucznej inteligencji i trybów autonomicznych do użytku wojskowego poprzez testowanie i ocenę różnych platform oraz systemów obsługujących sztuczną inteligencję w symulowanych scenariuszach.

Pierwsze rzeczywiste aktywności na poligonie związane z AUKUS odbyły się w kwietniu 2023 roku na lotnisku Upavon w Wielkiej Brytanii. Wzięło w nim udział ponad 70 wojskowych i cywilnych pracowników sektora obronnego oraz wykonawców przemysłowych z trzech zaangażowanych w pakt krajów. W ich ramach osiągnięto wiele, tworząc tak naprawdę historię. Po raz pierwszy wykorzystano sztuczną inteligencję do wykrywania i klasyfikowania okrętów podwodnych i nawodnych, do uzyskania zaleceń dotyczących kolejnych decyzji, które wojskowi powinni podjąć, aby zniszczyć wroga i wreszcie do ponownego szkolenia oraz wymiany stworzonych modeli SI między członkami sojuszu.

W ćwiczeniach zaangażowano wiele różnych statków latających i pojazdów z funkcjami sztucznej inteligencji, bo drony Blue Bear Ghost i Insitu CT220, czołgi bojowe Challenger 2, pojazdy opancerzone Warrior, naziemne bezzałogowce Viking, komercyjne samobieżne działo artyleryjskie FV433 Abbot oraz bojowy wóz piechoty BMP OT-90. Finalnie próby zakończyły się sukcesem, demonstrując wojskową przewagę zaawansowanych możliwości AUKUS, a także interoperacyjność i współpracę między partnerami

