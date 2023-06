Armia USA pozamiatała. Oto jej nowoczesny pojazd wojskowy do wszystkiego

Pojazdy Oshkosh JLTV dla Armii USA zastąpią kultowe Humvee. Wiemy już o nich wszystko

Od lat wiemy, że kultowe wręcz pojazdy Humvee, które możecie kojarzyć nawet z filmów wszelakiej maści, muszą odejść do lamusa, a przynajmniej zrobić nieco miejsca nowocześniejszym rozwiązaniom w Armii USA. Amerykańscy żołnierze potrzebują bowiem nowego lekkiego pojazdu taktycznego o wysokiej wszechstronności, który będzie w stanie zaoferować wyższy poziom ochrony, mobilności oraz siły ognia. Tutaj właśnie wchodzi zaprojektowany przez Oshkosh pojazd JLTV, który wprawdzie powstał w celu zastąpienia części starzejącej się floty HMMWV bardziej wydajnym i odpornym pojazdem, ale nie zastąpi wszystkich Humvee, bo część z nich pozostanie na służbie dla różnych ról i misji.

Czytaj też: USA mogą się już bać? Chiny mają zamiar odmienić wojny morskie i zrewolucjonizować marynarkę

Humvee

Wielkie zmiany już jednak zaczęły mieć miejsce, bo przed miesiącem pierwsze egzemplarze JLTV trafiły do jednej z brygad pancernych. Była to część początkowego wprowadzania JLTV do jednostek operacyjnych, które rozpoczęło się w styczniu 2019 roku i ma zostać zakończone do 2028 roku. Co ciekawe, te pojazdy mogą również trafić na służbę polskiej armii, jako że nasz kraj wyraził chęć podjęcia zakupów po przeprowadzeniu kilku testów, a Oshkosh nawiązało porozumienie z polską firmą Huta Stalowa Wola w celu zapewnienia lokalnego wsparcia i konserwacji, o ile dojdzie do transakcji.

Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) to najnowocześniejszy pojazd wojskowy, który łączy w sobie wyjątkową mobilność, zaawansowaną ochronę i wysoką wydajność. Został opracowany w celu zaspokojenia zmieniających się potrzeb współczesnej wojny i stanowi znaczący krok naprzód w technologii pojazdów taktycznych. Dzięki wytrzymałej konstrukcji, zaawansowanym możliwościom komunikacyjnym i wszechstronnym konfiguracjom, JLTV umożliwia siłom zbrojnym skuteczne działanie w różnych środowiskach operacyjnych.

Czytaj też: Wojsko USA i cyfrowy świat. Co Amerykanom po militarnym metawersum?

Zacznijmy od tego, że JLTV wyróżnia się zwrotnością, pozwalając jednostkom wojskowym z łatwością poruszać się po trudnych terenach. Został wyposażony w niezależny układ zawieszenia i mocny silnik, przez co gwarantuje wyjątkowe osiągi terenowe, pokonując trudny teren, strome wzniesienia i niekorzystne warunki pogodowe. Układ napędowy 4×4 zapewnia mu lepszą trakcję, gwarantując niezawodność i zwinność w szerokim zakresie scenariuszy operacyjnych. Gdyby tego było mało, JLTV oferuje szereg adaptowalnych konfiguracji, aby spełnić określone wymagania misji oraz najnowocześniejsze środki ochrony.

Jego solidna konstrukcja kadłuba, zaprojektowana z zaawansowanych materiałów i opancerzenia, zapewnia zwiększoną ochronę przed zagrożeniami balistycznymi, minami i improwizowanymi ładunkami wybuchowymi (IED). Podwozie JLTV w kształcie litery V dodatkowo zwiększa jego przeżywalność, odchylając siły wybuchu z dala od przedziału załogi. Ponadto modułowy system opancerzenia pojazdu pozwala na skalowalne poziomy ochrony, zapewniając możliwość dostosowania do zmieniających się zagrożeń.

Czytaj też: Kolejna superbroń dla Ukrainy? Prezydent USA złożył ważną deklarację

Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że JLTV stanowi niezwykły postęp w technologii pojazdów wojskowych, łącząc w sobie niezrównaną mobilność, zaawansowaną ochronę i elastyczność misji. Dzięki wyjątkowym możliwościom terenowym, adaptowalnym konfiguracjom i zaawansowanym systemom łączności, JLTV umożliwia siłom zbrojnym skuteczne działanie w różnych środowiskach operacyjnych, podczas gdy jego solidna konstrukcja, zintegrowane funkcje ochronne i skalowalny pancerz gwarantują zwiększoną przeżywalność, zapewniając bezpieczeństwo personelowi wojskowemu.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!