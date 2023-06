Test chłodzenia Asus ROG Ryujin III 360 ARGB

Co otrzymujemy wraz z Asus ROG Ryujin III 360 ARGB?

W zestawie znajdziemy śrubki i akcesoria niezbędne do montażu, dwa kable ze złączami ARGB i 4-pin PWM, roczną subskrypcję na AIDA64 Extreme oraz instrukcję. Kable mają dwie różne końcówki (stąd dwie sztuki) – męską i żeńską. Dzięki temu można podłączyć grupę wentylatorów z dowolnej strony. Instrukcja dobrze wyjaśnia montaż, a licencja na AIDA64 z pewnością się przyda. Uwagę mam jednak do backplate – jest on plastikowy i sprawia wrażenie naprawdę prostego do połamania. W konstrukcji za ok. 2049 zł powinien znaleźć się porządny, metalowy backplate. W zestawie nie ma też tubki z pastą termoprzewodzącą – ta jest nałożona od razu na podstawkę. Plusem jest za to 6-letnia gwarancja.

Specyfikacja Asus ROG Ryujin III 360 ARGB

Chłodnica ma wymiary 399,5 x 120 x 30 mm. Jest więc o 2-3 mm grubsza od większości obecnych u konkurencji. Nie jest to też najgrubsza chłodnica, bowiem są konstrukcje z jeszcze większymi. Musicie mieć jednak to na uwadze i sprawdzić, czy w Waszej obudowie nie będzie problemów z montażem. Ta część AiO wykonana jest z aluminium. Wychodzą z niej dwa węże o długości 400 mm. Są one naprawdę elastyczne, a połączenie z blokompoką jest ruchome. Nie powinno być więc problemów z ich ułożeniem w obudowie. Sama średnica wewnętrzna wynosi 7 mm, co jest zmianą z 5 mm w poprzedniej edycji.

Wymiary blokopompki to 89 x 91 x 101 mm. Jest więc ona naprawdę duża, ale wynika to z zastosowania wyświetlacza LCD o przekątnej 3,5 cala. W stosunku do poprzednika mamy 2x większą pamięć na dane czy możliwość wyświetlania do 4x więcej klatek. Animacje powinny być więc płynniejsze i możecie wyświetlać dłuższe filmy. Oczywiście oprócz własnych kompozycji możecie pokazywać parametry procesora czy po prostu statyczne obrazy. Opcji jest tutaj naprawdę sporo.

Sama pompka to konstrukcja 8. generacji Aseteka. Jej maksymalna prędkość to 3600 RPM. W tym miejscu znajdziecie również wentylator o maksymalnej prędkości 5100 RPM, ciśnieniu 5,53 mmH2O i przepływie powietrza 21,08 CFM. Ma on za zadanie schłodzić sekcję zasilania i powinien on znacząco obniżać temperatury. Sama podstawka bloku jest miedziana. Z całości wychodzą też dwa kable – USB 2.0 oraz 4-pin PWM. Oba należy podłączyć do płyty głównej. USB jest niezbędny aby ekran mógł prawidłowo działać a całość mogła komunikować się z oprogramowaniem.

W zestawie znajdziemy też trzy 120 mm wentylatory ROG MF-12S ARGB. Żaden z nich nie ma własnych kabli. Wentylatory łączycie za pomocą magnetycznych złączy w jeden zestaw i z wybranej strony dołączacie kabel ze złączem 4-pin i ARGB. Jest to świetne rozwiązanie, które pozwala na zminimalizowanie okablowania. Same wentylatory pracują z maksymalną prędkością równą 2200 RPM. Ciśnienie wynosi wtedy 3,88 mmH2O, przepływ powietrza 70,07 CFM, a głośność 36,45 dBA. Mają one też podświetlenie ARGB, co w połączeniu z wyświetlaczem powinno naprawdę fajnie rozświetlić obudowę.

Wygląd i montaż Asus ROG Ryujin III 360 ARGB

Asus ROG Ryujin III 360 ARGB wygląda genialnie. Większość roboty wykonuje wyświetlacz, na którym możecie pokazać praktycznie co chcecie, łącznie z własnymi animacjami. Podświetlane wentylatory również znakomicie się prezentują. Całość w obudowie z oknem będzie więc wyglądania świetnie i zdecydowanie przyciągnie wzrok każdego, kto znajdzie się w tym samym pokoju.

Montaż jest naprawdę prosty. Backplate kładziemy pod płytę i przekręcamy do niego śruby. Na to nakładamy blokopompkę i całość przykręcamy kolejnymi śrubami. Musicie tylko dobrze wybrać elementy montażowe i nie powinno być z tym żadnych problemów. Jedynie jeszcze powinniście uważać, żeby nie połamać backplate, który (tak jak wspominałem) jest naprawdę słabo wykonany.

Zebrane najważniejsze parametry Asus ROG Ryujin III 360 ARGB

Wymiary chłodnicy: 399,5 x 120 x 30 mm

Długość węży: 400 mm

Dołączone wentylatory: 3x 120 mm ROG MF-12S ARGB

Maksymalna prędkość wentylatorów: 2200 RPM

Maksymalny przepływ powietrza: 70,07 CFM

Maksymalne ciśnienie: 3,8 mm H2O

Maksymalna głośność: 36,45 dBA

Wymiary bloku: 89 x 91 x 101 mm

Maksymalna prędkość pompki: 3600 RPM

Kompatybilność z podstawkami: Intel: LGA 1700, 1200, 115x; AMD: AM5, AM4

Gwarancja: 6 lat

Cena: ok. 2049 zł

Platforma testowa Procesor Intel Core i7-11700K Pasta Noctua NT-H1 Panel Scythe Kaze Master II Płyta główna Z590 Aorus Master Pamięć RAM XPG Spectrix D50 2x 8 GB 3600 MHz CL18 Dysk Silicon Power XD80 512 GB Karta graficzna Asus GTX 1650 ROG Strix OC Zasilacz Be quiet! Dark Power Pro 11 1200W Monitor AOC G2868PQU

Testy Asus ROG Ryujin III 360 ARGB

Asus ROG Ryujin III 360 ARGB to najwydajniejsze chłodzenie, jakie znajdziecie na wykresach. Dotyczy to wszystkich obrotów wentylatorów. Na niższych obrotach dorównuje wręcz konkurencyjnym rozwiązaniom na większych RPM. Warto też zauważyć, że przy 2200 RPM przewaga po OC procesora jest całkiem spora. Bez wątpienia więc Asus zdecydowanie wykonał sporo dobrej roboty w najnowszej edycji flagowego AiO.

Niestety jednak świetna wydajność została okupiona wysokim hałasem. Na wszystkich obrotach chłodzenie jest jednym z najgłośniejszych w zestawieniu i tutaj nie ma co liczyć na ciszę.

Pozostała jeszcze kwestia wentylatora VRM. Tutaj testy przeprowadziłem przy maksymalnych jego obrotach, a procesor był podkręcony.

Wentylator wyłączony Wentylator włączony

Czujnik na płycie pokazywał kolejno 69°C i 52°C. Wentylator VRM zdecydowanie więc obniża temperaturę sekcji i jej okolic. Różnice są spore i obecność śmigła to kolejny plus testowanej konstrukcji. Ponownie jednak muszę ponarzekać na głośność – wynosi ona 55,5 dBA przy maksymalnych obrotach.

Test Asus ROG Ryujin III 360 ARGB – podsumowanie

Asus ROG Ryujin III 360 ARGB to jedno z najlepszych AiO jakie miałem okazję testować. Jest ono bardzo dobrze wykonane oraz proste w instalacji. Muszę jednak ponarzekać tutaj na backplate, które w takiej konstrukcji powinno być naprawdę porządne. Dołączone niestety jest słabej jakości. Uważam też, że powinna być dołączona tubka z pastą termoprzewodzącą. Poza tym ogromnym plusem są wentylatory podłączane tylko jednym kablem. Tutaj magnetyczne połączenie śmigieł jest świetnym rozwiązaniem.

AiO również wygląda znakomicie. Oczywiście większość roboty wykonuje znakomity ekran LCD, który w obudowie z oknem będzie przyciągał wzrok. Możecie na nim wyświetlić własne animacje, statyczne obrazy czy parametry komputera, w tym temperatury. Nie zapominajmy jednak o samych podświetlanych wentylatorach, które również znakomicie się prezentują. Jeśli więc szukacie chłodzenia zdecydowanie świetnie się prezentującego to na pewno będziecie zadowoleni.

Testowane chłodzenie również świetnie spisało się w testach wydajności. Jest to najwydajniejsze AiO jakie miałem w rękach i pokonuje konkurencję na wszystkich testowanych obrotach. Wyniki są świetne i jeśli szukacie czegoś naprawę wydajnego to zdecydowanie to znaleźliście. Sporym minusem jest jednak kultura pracy, która jest słaba. Tutaj jest odwrotnie niż z wydajnością i AiO jest jednym z najgłośniejszych w zestawieniu – coś za coś.

Jest jeszcze kwestia ceny, która ma wynosić 2049 zł. Tutaj muszę zaznaczyć, że za takie pieniądze kupicie np. 13700KF czy RTX 4060 Ti (o ile ktoś w ogóle zdecyduje się na ten model). Oczywiste więc jest, że dla większości z Was zakup tego chłodzenia mija się z celem i znacznie lepiej jest kupić AiO 360 za 500-600 zł, a różnicę dołożyć do innych części. Jeśli jednak budujecie zestaw z najwyższej półki i cena nie gra dla Was roli to będziecie zadowoleni z tego wyboru.