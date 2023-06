Przełom na rynku dronów wojskowych. Izraelski bezzałogowiec wywrócił rynek do góry nogami

Hermes 900 to jeszcze potężniejszy Hermes 450. Przez tego typu drony wojny wyglądają zupełnie inaczej

Dzięki zaawansowanym funkcjom i najnowocześniejszej technologii Hermes 900 można uznać za istny przełom w dziedzinie bezzałogowych systemów powietrznych. Wszystko przez to, że owoc prac izraelskiej firmy stanowi znaczący postęp w stosunku do swojego poprzednika, czyli drona Hermes 450. Lista zmian względem starszego bezzałogowca obejmuje liczne ulepszenia w zakresie wydajności, ładowności i wytrzymałości, a że został zaprojektowany z myślą o długich misjach, jest w stanie latać przez ponad 30 godzin, co czyni go idealną platformą do rozszerzonego nadzoru i operacji wywiadowczych.

Hermes 900 ma rozpiętość skrzydeł rzędu 15 metrów i maksymalną masę startową na poziomie 1200 kilogramów, dzięki czemu może przenosić szeroką gamę czujników i ładunków. Cechuje go wielozadaniowa, modułowa architektura, umożliwiająca operatorom dostosowanie konfiguracji ładunku do konkretnych wymagań misji. To właśnie sprawia, że Hermes 900 jest wszechstronny, a wszechstronność ta zapewnia, że dron nadaje się do szeregu zastosowań, a w tym gromadzenia danych wywiadowczych, wyszukiwania celów, patrolowania granic, nadzoru morskiego oraz operacji poszukiwawczych i ratowniczych.

Jedną ze szczególnie wyróżniających się cech Hermesa 900 jest jego zaawansowany zestaw czujników, który obejmuje kamery elektrooptyczne (EO) i podczerwone (IR), radar z syntetyczną aperturą (SAR) i systemy wywiadu sygnałowego (SIGINT). Czujniki te zapewniają UAV wyjątkową świadomość sytuacyjną, umożliwiając zbieranie obrazów o wysokiej rozdzielczości, wykrywanie celów, monitorowanie wzorców ruchu oraz przechwytywanie i analizowanie sygnałów komunikacyjnych.

Możliwości komunikacyjne i łącza danych tego izraelskiego UAV są równie imponujące, jako że może działać zarówno w scenariuszach linii wzroku, jak i poza nią, dzięki temu, że jego zestaw łączności umożliwia transmisję danych w czasie rzeczywistym do centrów dowodzenia i stacji naziemnych. Zapewnia to operatorom natychmiastowy dostęp do informacji o krytycznym znaczeniu dla misji, ułatwiając szybkie podejmowanie decyzji i reagowanie, ale dron ten może również latać samodzielnie, dzięki zaawansowanym funkcjom autonomicznym. Te obejmują automatyczny start i lądowanie, nawigację po punktach trasy oraz funkcje automatycznego powrotu do bazy.

Bezzałogowiec powietrzny Hermes 900 jest więc (wedle oficjalnego ogłoszenia) wręcz świadectwem ogromnego postępu osiągniętego w dziedzinie bezzałogowych systemów powietrznych. Jego powstanie stanowi znaczący krok naprzód w tej technologii i jest doskonałym przykładem izraelskich osiągnięć w dziedzinie innowacji obronnych. Dzięki zwiększonej wytrzymałości, imponującemu zestawowi czujników i autonomicznym możliwościom, Hermes 900 jest wystarczająco dobrze wyposażony, aby sprostać zmieniającym się wyzwaniom współczesnej wojny i zapewnić krytyczne wsparcie w gromadzeniu danych wywiadowczych i operacjach nadzoru.

