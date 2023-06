Home Tech Intel planuje jeszcze większe zamieszanie. Chiński oddział puścił farbę

Wreszcie dostaliśmy jednoznaczne potwierdzenie na to, jak Intel podejdzie do swoich tegorocznych procesorów nowej generacji. Chiński oddział firmy wyjawił coś, o czym plotkowano już od dawna, ale w co nigdy nie uwierzyliśmy całkowicie przez nadzieje związane z układami Meteor Lake i pozytywnymi doniesieniami odnośnie postępów prac nad nimi.