Nadchodzi komputer kwantowy Microsoftu. Udało się rozwiązać kluczowy problem

Taki faktycznie działający komputer kwantowy miałby trafić na rynek w ciągu najbliższych 25 lat. Przyspieszenie prac w tym zakresie było możliwe dzięki rozwiązaniu dotychczasowego problemu, jakim były powszechnie występujące błędy. O ostatnich postępach naukowcy piszą na łamach Physical Review B.

Szczególnie zadowalający powinien być nowy sposób reprezentowania kubitu logicznego ze stabilnością sprzętową. Powinno to doprowadzić do indukowania fazy materii charakteryzującej się zerowymi cząstkami Majorany, czyli fermionami stanowiącymi przeciwieństwo cząstek Diraca.

Jak wyjaśnia Chetan Nayak z Microsoft Quantum, w toku ostatnich eksperymentów jego zespołowi udało się zbliżyć do tworzenia kubitów z kwazicząstek, które są zbiorowymi wibracjami pojawiającymi się, gdy na przykład elektrony wchodzą w interakcje. Kwazicząstki te, zwane również zerowymi modami Majorany, posiadają ładunek i energię równą zeru. To właśnie stąd bierze się ich odporność na zakłócenia, tak bardzo pożądana w kontekście tworzenia niezawodnych kubitów.

Poza tym, projektowane urządzenia okazują się jak najbardziej możliwe do zaprojektowania, a w grę wchodzi nie tylko tworzenie komputerów kwantowych, ale nawet superkomputerów kwantowych. Jeśli chodzi o kluczowe komponenty zbudowanych do tej pory maszyny, to wymienia się wśród nich niezwykle cienki drut półprzewodnikowy i fragment nadprzewodzącego aluminium.

Poza tym, wydany w tej sprawie komunikat sugeruje, jakoby naukowcy związani z Microsoftem dysponowali sposobem na pomiar wydajności superkomputera kwantowego. Nazywa się on rQOPS (reliable quantum operations per second) i stanowi określenie liczby niezawodnych operacji, jakie komputer jest w stanie wykonać w ciągu jednej sekundy. Aby można było mówić o superkomputerze kwantowym, to wartość rQOPS musi wynosić co najmniej 1 milion. W długofalowej perspektywie mówi się natomiast o wynikach rzędu 1 miliarda. Przy takich parametrach obliczenia powinny być wykonywane nieporównywalnie szybciej, niż z użyciem obecnie dostępnego sprzętu.