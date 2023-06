Home Gry i filmy Tanio już było. Xbox i GamePass będą znacznie droższe

Tanio już było. Xbox i GamePass będą znacznie droższe

Zgromadzić dużą klientelę, przyzwyczaić ją do świetnych okazji i… później doić z kasy, jak tylko się da. Tego typu strategie rynkowe są wykorzystywane od zawsze i wygląda na to, że w pewnym sensie odwołuje się to do Microsoftu, jako że konsole Xbox i subskrypcję GamePass czekają wzrosty cen.