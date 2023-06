Samsung szykuje wyjątkowy monitor dla graczy. Odyssey Neo G9 wygląda jak spełnienie marzeń

Samsung Odyssey OLED G9 to monitor z doskonale znanej rodziny, który zachwyca możliwościami

Z punktu widzenia gracza to właśnie monitor jest oknem na wirtualny świat, w którego chcemy wejść. Ekran z wysokiej półki jest więc w stanie odmienić zupełnie wrażenia z grania, zapewniając z jednej strony ostrą, jak żyleta grafikę o żywych kolorach, jak i wysoką responsywność, która przekłada się bezpośrednio na immersję. W gruncie rzeczy w tej kwestii każdy szczegół monitora jest tak naprawdę ważny i tyczy się to nawet jego wielkości, czy zakrzywienia, mogącego wnieść wspomnianą immersję na zupełnie wyższy poziom.

Samsung doskonale wie, że inwestycja w wysokiej jakości monitor do gier może znacznie zwiększyć przyjemność z grania i skuteczność w czasie rozgrywki, dlatego od lat rozwija swoją rodzinę monitorów Odyssey, do której zmierza aktualnie model Odyssey OLED G9. Ten 49-calowy zakrzywiony monitor do gier z panelem QD-OLED i czasem reakcji 0,03 ms obsługuje technologię Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro i zapewnia wejścia wideo HDMI 2.1, ale to tylko wierzchołek góry lodowej jego wspaniałości.

Samsung Odyssey OLED G9 mimo 49-calowego ekranu nie będzie aż tak wysoki, a to dzięki współczynnikowi proporcji rzędu 32:9, który to przekłada się na rozdzielczość rzędu 5120 x 1440 pikseli i ma sens, dzięki krzywiźnie o promieniu 1800R. Firma doskonale wie, jak ważna jest częstotliwość odświeżania, dlatego zamiast na tradycyjne 60 Hz, czy nawet 144 Hz, postawiła na panel o odświeżaniu rzędu 240 Hz. Patrząc jednak na kryjącą się za tym panelem technologię, odświeżanie nie jest wcale takie ważne.

W Odyssey OLED G9 znajdzie się innowacyjny ekran, bo ten wykorzystujący panel QD-OLED o jasności 1500 nitów, współczynniku kontrastu 1000000:1, 90-procentowym odwzorowaniu kolorów Rec.2020 i obsłudze HDR1000 oraz HDR10+. QD-OLED to obok Mini-LED jedna z technologii, które mają na celu poprawę wydajności oryginałów poprzez zastosowanie różnych typów podświetlenia. Wykorzystuje niebieską warstwę OLED do oświetlania kropek kwantowych, które wytwarzają czerwone i zielone kolory. Względem Mini-LED może osiągnąć wyższe współczynniki kontrastu i lepsze poziomy czerni, zaoferować szersze kąty widzenia, bardziej jednolitą jasność, bardziej nasycone i dokładne kolory, ale oczywiście jest względem Mini-LED odpowiednio droższy w produkcji.

O różnicy między Mini-LED a QD-OLED wspominam nie bez powodu, bo aktualnie możemy już kupić Odyssey Neo G9 właśnie z panelem Mini-LED. Premiera Odyssey OLED G9 będzie więc oznaczać poszerzenie rodziny G9 o jeszcze droższy model, który ma kosztować 2449 euro, kiedy już trafi na rynek między 14 a 28 września.

