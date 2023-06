Nvidia rozdaje wydajność za darmo. Poprawę w grach widać gołym okiem

Darmowa wydajność dzięki oprogramowaniu. Karty graficzne Nvidia zyskują wiele na nowych sterownikach

Sterowniki graficzne już zainstalowane? Jeśli macie jedną z kart GeForce, macie zamiar zagrać w Diablo IV i na dodatek pragniecie “darmowej wydajności”, to powinniście się szczególnie zainteresować sterownikami GeForce 535.98 Game Ready. Te sterowniki wprowadziły właśnie pełne wsparcie do nowego hitu Blizzarda, poprawiły szereg błędów, a przede wszystkim zapewniły znaczny wzrost kompresji procesora graficznego w każdej produkcji. Co to dokładnie znaczy?

Sama kwestia kompresji GPU jest miarą tego, jak szybko i efektywnie układ GPU może kompresować i dekompresować dane. Tego typu kompresja może poprawić wydajność w różnych przypadkach użycia, co dotyczy obciążeń związanych z głębokim uczeniem, operacjach na bazach danych i oczywiście grach wideo. Kojarzyć to możecie z technologii DirectStorage, która to przekazuje przysłowiową pałeczkę kompresji i dekompresji danych gry z procesora centralnego do procesora graficznego. Ten radzi sobie z tymi zadaniami znacznie lepiej, co przekłada się na czasy ładowania, które są odpowiednio krótsze.

W nowych sterownikach Nvidia musiała zoptymalizować proces kompresji na GPU, co potwierdziła firma Compusemble, przeprowadzając stosowne testy na dyskach SSD na PCIe 4.0 oraz PCIe 5.0 w specjalnym benchmarku, który weryfikuję tę dokładną wydajność. Wyniki jednoznacznie wskazują na znaczący wzrost przepustowości wydajnego dysku SSD na PCIe 5.0 z 28,09 do 33,12 GB/s, co oznacza aż 18-procentową poprawę. Oznacza to, że do aktywowania tego “sekretnego trybu” potrzebujecie właśnie dysku SSD nowej generacji. W tej chwili musimy poczekać na testy tego, jak ten darmowy wzrost wydajności przekłada się na gry wideo z DirectStorage… a raczej gry, bo aktualnie tylko Forspoken ją obsługuje.

