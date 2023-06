Nvidia wpuściła GPT-4 do Minecrafta. Takich wyników nikt się nie spodziewał

Sztuczna inteligencja udowodniła, że Minecraft to dla niej pestka. GPT-4 wypadł fenomenalnie

Działanie sztucznej inteligencji w tak złożonych kwestiach, jak np. latanie dronem, sterowanie robotem czy nawet granie w gierkę, to wręcz niebywały spektakl. Dla niektórych z was może wydawać się to prozaiczną czynnością, ale w grze takiej, jak Minecraft, w której mamy pełną swobodę i sami wyznaczamy sobie cele, komputer może poczuć się zagubiony. Oczywiście o ile nie wskażemy mu, że jego główne cele sprowadzają się do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych narzędzi oraz eksplorowania świata.

Szczerze życzę powodzenia dla wszystkich, którzy chcieliby osiągnąć pewien stopień świadomości SI, w którym to system podjąłby samodzielnie decyzje o tym, że ma zamiar wybudować portal do Netheru i następnie udać się do Kresu po znalezieniu odpowiedniego miejsca. To jednak jeszcze przed nami, a dokładniej mówiąc, przed specjalistami, którzy dążą do tego, aby testować modele SI właśnie w Minecrafcie.

W gruncie rzeczy trwa to od dłuższego czasu i przyjmuje różne formy, z czego największym potencjałem może pochwalić się dostępny w formie oprogramowania open-source agent Voyager. W połączeniu z modelem GPT-4 oraz nowym podejściem specjalistów z firmy Nvidia pokazał pazur i przewyższył efekty wszystkich innych prób oddania kontroli w ręce SI w tej właśnie produkcji.

W ramach niedawnej próby Voyager wykorzystywał podczas grania model GPT-4 do generowania celów, które pomagały mu eksplorować świat i umożliwiały proces uczenia się nowych umiejętności z tworzeniem przedmiotów i craftingiem na czele. Jednocześnie model nieustannie ulepszał się, wykorzystując informacje zwrotne z gry, komunikaty o błędach i autoweryfikację, a tym samym nieustannie budował swoją bazę danych. Innymi słowy, uczył się grać w bardzo podobny sposób do tego, jak proces ten wygląda u ludzi.

Skuteczność tego podejścia w grze Minecraft najlepiej pokazuje powyższy wykres, który przedstawia okazalszą wydajność i skuteczność Voyagera w porównaniu do innych agentów pod względem zdobytych przedmiotów, zbadanego dystansu i zbudowanych narzędzi. Różnica jest wręcz ogromna względem nie tylko względem innego agenta (AutoGPT), ale też innej wariacji Voyagera, bo jest większa o dobre kilkanaście razy.

Jeśli więc sztucznej inteligencji coraz lepiej idzie coś tak skomplikowanego, jak granie w grę typu sandbox, to możemy być pewni, że ma ona również potencjał, aby zacząć automatyzować znacznie bardziej złożone zadania w naszych miejscach pracy. W Minecrafcie model GPT-4 potwierdził bowiem, że może zaliczyć kompleksowy proces szkolenia od totalnego zera i poradzić sobie znacznie lepiej od agentów wyszkolonych z wykorzystaniem ponad 70000 godzin rozgrywki.

