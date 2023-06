Ostatni incydent potwierdził, że sztuczna inteligencja w wojsku może narobić wiele złego

Zapewne nie raz słyszeliście o tym, że sztuczna inteligencja to wcale nie takie w pełni bezpieczne narzędzie. Czy powinniśmy się jej bać? Tak naprawdę, to nie. Zamiast odczuwać strach przed SI, powinniśmy nauczyć się z niej korzystać i w niektórych kwestiach nie wierzyć jej bez zastanowienia. Trudno jednak o zupełną kontrolę tego, co robi sterowany sztuczną inteligencją sprzęt wojskowy w czasie walki, bo w gruncie rzeczy żołnierz musi mu “zaufać”, aby skupić się na własnym zadaniu. Tyczy się to zwłaszcza rozwijanych aktualnie “lojalnych skrzydłowych” w formie obstawy dla myśliwców.

Dowiedzieliśmy się właśnie, że w jednym z symulowanych testów przeprowadzanych przez amerykańskie siły zbrojne, dron sił powietrznych kontrolowany przez sztuczną inteligencję, zdecydował się zabić swojego operatora. Zrobił to po to, aby uniemożliwić człowiekowi ingerowanie w wysiłki zmierzające do realizacji misji. Innymi więc słowy, SI uznało w tym symulowanym scenariuszu człowieka-operatora za zagrożenie wykonania celu misji i “wykorzystało wysoce nieoczekiwaną strategię, aby osiągnąć swój cel”.

Więcej na ten temat miał do powiedzenia pułkownik Tucker “Cinco” Hamilton, szef testów i operacji SI w siłach powietrznych USA. Według niego dron w symulacji otrzymał polecenie zniszczenia systemów obrony powietrznej wroga i zaatakował każdego, kto mógł mu uniemożliwić wykonanie tego zadania. W pewnym momencie był to sam operator, który podczas misji polecił systemowi, aby nie niszczył zagrożenia. Dron odpowiednio na to zareagował.

System zaczął zdawać sobie sprawę, że chociaż zidentyfikował zagrożenie, ludzki operator mówił mu, aby nie niszczył tego zagrożenia. Tyle tylko, że dron zdobywał punkty, niszcząc to zagrożenie. Co więc zrobił dron? Zabił operatora. Zabił operatora, ponieważ ta osoba powstrzymywała go przed osiągnięciem celu – powiedział pułkownik Tucker “Cinco” Hamilton.

Jeśli jednak zagłębimy się w temat, to odkryjemy, że w gruncie rzeczy dron nie zabił jednak bezpośrednio operatora. W procesie szkolenia dostawał za to ogromne kary punktowe, więc zamiast tego zniszczył jedyną formę komunikacji z operatorem, jaką była wieża komunikacyjna. Gdyby jednak nie to ograniczenie, które powstało w ramach całego procesu szkolenia, dron zwyczajnie zabiłby przeszkodę na swojej drodze do celu, czyli operatora.

Czy sztuczna inteligencja może być nieobliczalna? Jak najbardziej tak. Bazuje przecież na zestawie nieustannie interpretowanych przez swój “mózg” danych, którego kształtuje proces jej szkolenia. Podczas niego SI “uczy się”, jak reagować na dane sytuacje, ale jako że wszystkiego nie da się przewidzieć, a każdego scenariusza zwyczajnie nie da się przerobić w symulacjach, to zawsze występuje ryzyko, że system w obliczu zupełnie nowego scenariusza podejmie decyzję, której nikt się nie spodziewał.

Szkolenie sztucznej inteligencji przeprowadzałem do tej pory tylko raz, wykorzystując sieć neuronową oraz algorytm genetyczny. W ramach (finalnie udanej) próby wyszkolenia wrogów do tego, aby poruszali się ze stałą prędkością od punktu A do punktu B w labiryncie, zaskoczyła mnie jedna szczególna sytuacja. W pewnym momencie zauważyłem, że część z generowanych “stworków”, które zapewniały swoje cyfrowe geny kolejnym pokoleniom, zamiast lecieć do punktu B, zawracała lub zaczynała krążyć w kółko. To właśnie wtedy zrozumiałem, że w ręce SI nie można oddawać pełnej kontroli w każdym scenariuszu, bo ta swoim niestandardowym “tokiem myślenia” może podjąć zaskakującą decyzję w dążeniu do swojego celu i to właśnie miało miejsce w przypadku sytuacji w symulatorze.

