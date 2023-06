Niczym promocja w Biedronce? Tak tanio panele słoneczne jeszcze nigdy nie stały na rynku

Ceny surowców do ogniw słonecznych dynamicznie maleją w ostatnim czasie. Według raportu Oil Price Information Service (OPIS), który cytuje PV Magazine, już kolejny tydzień cena chińskich modułów fotowoltaicznych osiągnęła rekordowo niski pozom – 0,198 dolara za W. Jest to największy spadek do tej pory w 2023 roku.

Głównej przyczyny można upatrywać w tym, że polikrzem, z którego konstruowane są wafle, staje się coraz tańszym surowcem na rynku. Prezentuje to też najnowsza analiza Międzynarodowej Agencji Energii (IEA), która przedstawia prognozy cen dla paneli słonecznych. Oczekuje się, że ceny fotowoltaiki będą jeszcze spadać do 2024 roku, ale nie osiągną one pułapu sprzed 2020 roku.

Poziom cen polikrzemu według raportu IEA / źródło: IEA, CC-BY-4.0

Panele słoneczne będą tanieć. Powodem rekordowo tani polikrzem

Jak widać na wykresie IEA, rekordowo wysokie ceny polikrzemu notowano po wybuchu wojny w Ukrainie, latem 2022 roku. Od tamtego momentu zaczęły one nagle maleć. Autorzy analizy jednak studzą optymistyczne nastroje. Spadki cen paneli fotowoltaiczne nie będą kompatybilne do spadów cen polikrzemu. Ma to związek z panującą w wielu krajach wysoką inflacją, wysokimi cenami innych surowców do budowy modułów oraz kosztami transportu.

Spadek wartości polikrzemu jest spowodowany wysoką podażą na rynku oraz specyficznym nastrojem wśród kupujących i sprzedających. W przypadku tendencji malejących co do cen kupujący czekają na maksymalnie ich niski poziom. Natomiast sprzedający wciąż niemogący pozbyć się surowca obniżają jego cenę. Nie wiadomo, jak długo potrwa taki stan.

EnergyTrend w najnowszej aktualizacji cen na rynku spot ukazuje, że w ostatnim tygodniu spadek chińskiego polikrzemu osiągnął tydzień do tygodnia aż 25-26 proc. Ceny za wafle krzemowe, pojedyncze ogniwa, moduły i szkło fotowoltaiczne również notują tendencję spadkową.

Obecna sytuacja na rynku fotowoltaicznym jest bardzo nietypowa i nie mieliśmy z czymś podobnym do czynienia co najmniej od 2020-21 roku. Warto śledzić trendy cenowe, aby dowiedzieć, jak w dłuższej perspektywie rozwijać się będzie ten zielony sektor energetyki.