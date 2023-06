Smartfony padają jak muchy. Już czwarty producent wycofuje się z rynku

Żniwa Nokii na niemieckim rynku. Realme pakuje walizki

Realme to ostatni producent Grupy BBK, który pozostał na niemieckim rynku smartfonów, ale jak informuje NextPit, to już niedługo się zmieni. Firma potwierdziła to w bezpośredniej korespondencji z portalem i poinformowała, że kończy działalność na niemieckim rynku.

To było w zasadzie kwestią czasu, choć nikt nie spodziewał się, że Realme poinformuje o swojej decyzji zaledwie tydzień po tym, jak identyczną decyzję podjęło Vivo. Wyjście z niemieckiego rynku nie jest jednak definitywnie przesądzone. Firma informuje, że nadal toczą się rozmowy z Nokią i w przypadku pomyślnego zakończenia negocjacji, Realme może w przyszłości powrócić do naszego zachodniego sąsiada.

Obecność Realme na niemieckim rynku w ostatnim czasie i tak była w zasadzie symboliczna. Realme C55, który podniósł w ostatnim czasie sprzedaż smartfonów firmy w Europie aż o 300% nie był dostępnym na rynku niemieckim. W zasadzie pewne było, że nie dołączą też do niego najnowsze modele – Realme 11 Pro i Realme 11 Pro+.

Realme 11 Pro+ 5G

Przypomnijmy, że producenci smartfonów Grupy BBK są konsekwentnie pozywani przez Nokię. Umowy patentowe z legendarną marką wygasły w 2021 roku i do dzisiaj nie udało się ich przedłużyć. Konsekwencją tego były pozwy sądowe, które w efekcie prowadziły do zakazu sprzedaży nowych smartfonów na rynku niemieckim. Ze względu na brak postępów w negocjacjach Oppo, OnePlus, Realme i Vivo są zmuszone do wycofania się z rynku, na którym i tak nie mogą sprzedawać swoich najnowszych smartfonów.

Co dalej z Realme? Pozycja firmy w Polsce wydaje się niezagrożona

Portal NextPit informuje jednocześnie, że Realme chce się teraz skupić na innych europejskich rynkach, wśród których wymieniana jest Polska. U nas również dobrze sprzedaje się model C55, a dzisiaj firma zaprezentowała najnowsze modele oraz zapowiedziała kolejne premiery. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie Realme podzielił w Polsce los Vivo.

W najbliższym czasie Realme zniknie prawdopodobnie z rynku francuskiego, gdzie firma ma takie same problemy jak za naszą zachodnią granicą i skąd wycofały się już Oppo i OnePlus.

Z punktu widzenia konsumentów zmniejszanie się liczby producentów smartfonów na rynku nie jest dobrą informacją. Im mniej producentów, tym mniejsza konkurencja, a co za tym idzie mniej innowacji i coraz wyższe ceny. Idealnym przykładem jest Samsung, który może pozwolić sobie na kosmetyczne zmiany w kolejnych generacjach swoich smartfonów i konsekwentne podnoszenie cen. Jego pozycja jako lidera rynku jest praktycznie niezagrożona. A raczej nikt nie chciałby sytuacji, w których będziemy mogli w Polsce kupić wyłącznie smartfony Apple, Samsunga, Xiaomi i… MyPhone’a czy innego Infinixa.