Wyprażyli akumulator do granic możliwości. Dlaczego tak bardzo trzeba się tym ekscytować?

Naukowcy z amerykańskiego Oak Ridge National Laboratory pochwalili się unowocześnioną metodą tworzenia stałego elektrolitu w akumulatorach półprzewodnikowych. Na łamach ACS Energy Letters opublikowali artykuł, w którym opisują ze szczegółami, czego dokonali.

Akumulatory półprzewodnikowe, które również nazywa się stałymi akumulatorami litowymi (all-solid-state batteries, SSB), predysponują do wkroczenia na komercyjne salony. Szczególnie może nimi być zainteresowana branża motoryzacyjna produkująca samochody elektryczne, ponieważ SSB są o wiele bardziej bezpieczne – nie ulegają tak łatwo zapaleniu jak baterie litowo-jonowe.

Akumulator półprzewodnikowy może działać jeszcze lepiej. Wystarczy „wyprażyć” elektrolit

Nowa metoda amerykańskich uczonych polega na takim tłoczeniu stałego elektrolitu, że nie powstają żadne pęcherzyki powietrza, które blokują przepływ jonów – dowiadujemy się z komunikatu prasowego uczelni. Dzięki temu rozwiązaniu akumulator może ładować się nawet dwa razy szybciej.

Badacze pracowali na przykładzie antyperowskitu o wzorze chemicznym Li 2 OHCl, który po rozprowadzeniu na akumulatorze był podgrzewany do wysokich temperatur rzędu 250-300 st. C, a następnie pozostawiono go do ostygnięcia pod ciśnieniem. Taka praktyka „wyprażania” sprawiła, że elektrolit był prawie 1000 razy bardziej przewodzący.

Odkrycie jest o tyle przełomowe, że nie wymaga żadnych modyfikacji w składzie elektrolitu, a po prostu nieco innego podejścia do jego przetwarzania podczas konstrukcji akumulatora. Autorzy badań wyrażają nadzieję, że wyniki ich prac zostaną zastosowane w kolejnych działaniach nad uzyskiwaniem bardziej niezawodnych stałych akumulatorów litowych.

Dodajmy jeszcze, że SSB zdają się być solidną alternatywą dla akumulatorów litowo-jonowych, ale niestety nie są one bez wad. Niejednokrotnie pisaliśmy o tym, że dendryty (metaliczne, drzewkowate struktury) wpływają na obniżanie wydajności urządzenia. Mimo wielu odkryć naukowych w kwestii ograniczania ich powstawania wciąż pozostają one solą w oku wielu badaczy procujących nad SSB.