Amerykanie ulepszą sprzęt, który zmienił świat. Żołnierze zobaczą wszystko

3GEN FLIR ma sprawić, że żołnierze USA będą jeszcze bardziej skuteczni

FLIR to akronim oznaczający Forward Looking Infrared i dotyczy technologii wykorzystującej kamerę termowizyjną, która wykrywa emitowane promieniowanie podczerwone (ciepło) i tak też zapewnia informacje o pozycji potencjalnych wrogów. Jej wykorzystanie w armii amerykańskiej sięga lat pięćdziesiątych XX wieku, kiedy to firma Texas Instruments rozpoczęła badania nad technologią podczerwieni, które doprowadziły do wynalezienia pierwszej dalekowzrocznej kamery na podczerwień w 1963 roku.

Czytaj też: Armia USA pokazuje, że wojna się zmienia. Amerykanie stworzyli zabójczy duet

Armia USA wykorzystywała i nadal wykorzystuje systemy FLIR do nadzoru, rozpoznania i wykrywania celów na różnych platformach, takich jak helikoptery, czołgi i pojazdy opancerzone. Do tej pory opracowała i wdrożyła różne generacje systemów FLIR, które to objęły jej pierwszą generację (1GEN), która wykorzystywała czujniki jednopasmowe i skanowała obrazy linia po linii, drugą generację (2GEN), która wykorzystywała czujniki dwupasmowe i skanowała obrazy w dwóch wymiarach i wreszcie rozwijaną aktualnie trzecią (3GEN), która wykorzystuje czujniki dwupasmowe o wysokiej rozdzielczości i zapewnia wyższy zasięg i skuteczność we wszystkich środowiskach i warunkach.

Czytaj też: Największa tajemnica amerykańskiego lotnictwa ujawniona przez NGAD. Nowy przepis USA na zniszczenie

Składa się ze wspólnych komponentów, które można zintegrować z różnymi celownikami pojazdów bojowych i jest częścią większego programu rozpoznania, nadzoru i pozyskiwania celów (RSTA). Aktualnie pewne jest, że wprowadzenie 3GEN FLIR na służbę zmieni armię amerykańską, zapewniając jej lepszą świadomość sytuacyjną i identyfikację celów we wszystkich środowiskach i warunkach operacyjnych. Gdyby tego było mało, nowoczesne wydanie FLIR jest mniejsze i wydajniejsze, a do tego doczeka się wspólnej platformy, która to będzie mogła zostać zintegrowana z różnymi celownikami pojazdów bojowych, takich jak Abrams i OPFV.

Czytaj też: Marynarka USA szykuje się do rewolucji. Wyrzutnia NGELS zwalczy największe zagrożenia dla okrętów wojskowych

Wspominam o tym nie bez powodu, a ze względu na nowy kontrakt dla firmy RTX, która to otrzyma 117,5 milionów dolarów od Armii USA na rozpoczęcie wstępnej produkcji zestawów 3GEN FLIR B-Kit. Te wykorzystują technologię wykrywania MWIR/LWIR (High Definition (HD) Dual-Band Mid-Wave Infrared i Long-Wave Infrared), aby zapewnić lepszy zasięg i rozdzielczość wykrywania, rozpoznawania i identyfikacji celów oraz cechują się wysoką kompatybilnością. Dzięki temu ostatniemu mogą być zintegrowane z różnymi celownikami pojazdów bojowych, takimi jak eLRAS3 i LRAS, zapewniając możliwość spoglądania przez dym, deszcz, śnieg, mgłę czy nocny mrok. Warto podkreślić, że 3GEN FLIR B-Kit jest częścią 3GEN FLIR, jako że to drugie określenie obejmuje stricte technologię, a nie konkretne sprzęty.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!