Ups, wtopa. Asus przyznaje – ROG Ally to wadliwy produkt

A taki dobry był, na łopatki rozkładał konkurencję. Asus ROG Ally nie jest jednak pozbawiony wad

Handheld Asus ROG Ally zaczął już szeroko trafiać w ręce klientów i tak naprawdę dopiero ci rozpoczęli jego najważniejsze testy w rzeczywistym świecie. Efekt? Prędko odszukana wada produktu, do której Asus finalnie musiał się przyznać i jednocześnie uderzyć w pierś za wpadkę, dyskwalifikującą sprzęt w oczach wielu osób. Nie chodzi tutaj o 7-calowy ekran Full HD o 120-Hz odświeżaniu i 500-nitowej jasności, nie chodzi o kontrolery, a o czytnik kart pamięci microSD, który po prostu jest… wrażliwy.

Czytaj też: Test Asus GeForce RTX 4060 Dual OC

Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto potrzebował w swoim gamingowym życiu właśnie karty pamięci w tej formie. Pomijając wyjątki, tego typu rodzaj pamięci masowej był zarezerwowany głównie do smartfonów, aparatów i wideorejestratorów, ale ten stan rzeczy zmieniła premiera Steam Decka oraz Asus ROG Ally. Jest ku temu prosty powód – oba handheldy mają ograniczoną pojemność pamięci masowej, co w dobie gier ważących grubo ponad 50 gigabajtów sprawia, że można ją szybko zapełnić.

Sprzęt Asusa może i wykorzystuje superszybkie dyski SSD NVMe na PCIe 4.0, ale występuje wyłącznie w 512-gigabajtowej wersji. Dodajmy do tego pliki Windowsa 11 i tak oto dostaniemy sprzęt, który jest szczególnie wrażliwy na problem braku dostępnej pamięci i tym samym wymusza na wielu graczach sięgnięcie po karty pamięci microSD. Ten najprostszy sposób na rozszerzenie dostępnej pamięci masowej w tym sprzęcie dręczy jednak problem wadliwego czytnika kart tego typu.

Czytaj też: Test chłodzenia Asus ROG Ryujin III 360 ARGB

ROG Ally wspiera karty standardu UHS-II, które to cechują się odczytem do 300 MB/s i pojemnością do 256 GB. Kupno takiej karty nie rozwiązuje więc całkowicie problemu zbyt niewielkiego magazynu pamięci, ale z drugiej strony w handheldzie Asusa nawet jej nie wykorzystacie, bo okazało się, że czytnik tych kart dręczy problem przegrzewania się podczas pracy. Wadę zgłaszało tak wiele użytkowników, że Asus sprawdził w swoich laboratoriach wprowadzone na rynek modele ROG Ally i potwierdził, że czytnik kart microSD jest rzeczywiście wadliwy.

Czytaj też: Znamy cenę Asus ROG Ally i datę premiery w Polsce. Steam Deck może spać spokojnie

Sęk w tym, że Asus dosyć ciekawie podchodzi do rozwiązania tego problemu. Z jednej strony obiecuje, że wyda aktualizację, która wpłynie na działanie wentylatora, co pozwoli użytkownikom zapomnieć o tym problemie za cenę komfortu pracy, a z drugiej wspomina, że każdy chętny klient może zgłosić się do centrum obsługi klienta “w celu naprawy”. Czego dokładnie? Tego niestety firma nie sprecyzowała.

PS – po więcej materiałów najwyższej jakości zapraszamy na Focus Technologie. Subskrybuj nasz nowy kanał na YouTubie!