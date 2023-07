Home Energetyka Twierdzą, że znaleźli najczystsze źródło energii odnawialnej. W Polsce jest na cenzurowanym

Sektor energetyczny jest jednym z głównym źródeł emisji zanieczyszczeń do atmosfery, które przyczyniają się do doświadczanych obecnie zmian klimatu. Zwrot ku alternatywnym źródłom energii jest widzialny gołym okiem. Fotowoltaika w Polsce rozgościła się na dobre, ale sporo nadziei widzi się również w turbinach wiatrowych. Włoscy badacze postanowili przebadać cykl życia elektrowni wiatrowej, jak mówią, od kołyski aż po grób. Czy potwierdzili to, co już o wiemy o wiatrakach?