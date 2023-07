Elektryczny motocykl, na który wielu czekało. S2 Del Mar to dzieło legendarnego producenta

Elektryczny motocykl S2 Del Mar od LiveWire, czyli elektryczny świat oczami firmy Harley-Davidson

Skąd połączenie firmy Harley-Davidson, słynącej ze spalinowych motocykli z oddaną elektrycznej przyszłości LiveWire? Jeśli przespaliście to wydarzenie, to musicie wiedzieć tyle, że ten producent motocykli elektrycznych został wydzielony ze swojej macierzystej firmy (Harley-Davidson), stając się pierwszym publicznie notowanym producentem ekologicznych jednośladów tego typu w Stanach Zjednoczonych. Plan osób stojących za LiveWire jest prosty – chcą, aby ich motocykle były najbardziej pożądane na świecie i na dodatek nie szkodziły planecie.

Tyle tylko, że nie wszyscy chcą wydawać ponad sto pięćdziesiąt tysięcy złotych za elektryczny motocykl. Dlatego zresztą LiveWire obniżył pierwotną cenę modelu One z trzydziestu tysięcy dolarów do niespełna dwudziestu trzech tysięcy, dzięki czemu teraz wszyscy chętni mogą wydać w Polsce nieco mniej, bo prawie 130000 zł (wliczając podatki). Nie są to małe pieniądze i dlatego właśnie firma ogłosiła w zeszłym roku plan wprowadzenia na rynek drugiego modelu w postaci S2 Del Mar, który jest niczym młodszy brat jednośladu One o odpowiednio obniżonej cenie.

Motocykl S2 Del Mar został zaprojektowany z myślą o wysokiej prędkości, zwinności i przyspieszeniu. Oczywiście jak na swoją klasę. W tym celu wykorzystuje 84-konny silnik o przyspieszeniu od 0 do 96,5 km/h w 3 sekundy oraz 10,5-kWh akumulator o zasięgu do 181,5 kilometrów na jednym ładowaniu. Zamontowany w tylnym kole silnik na najwyższym z czterech trybów, jest w stanie generować 263 Nm momentu obrotowego i rozpędzać jednoślad do maksymalnie 166 km/h, ale nie myślcie nawet o długich podróżach przy wysokiej prędkości.

Wjechanie na drogi szybkiego ruchu od razu odbije się na poziomie naładowania akumulatora, który przy utrzymywaniu prędkości rzędu 112 km/h wytrzyma na ledwie 69 km. Na całe szczęście odpowiednia ładowarka jest w stanie naładować akumulator do 80 procent w 78 minut i do 100 procent w 142 minuty, podczas gdy proces ładowania z 110-voltowego gniazdka trwa do 8,4 godzin.

Dzięki podwoziu z odlewanego aluminium S2 Del Mar waży 197,7 kilogramów, mierzy 82 cm wysokości, a jego prześwit sięga 16,5 cm. Pozostały osprzęt uzupełniają 19-calowe koła z oponami Dunlop, regulowany odwrócony widelec Showa i monoshock z tyłu o skoku 12 cm, czterotłoczkowe hamulce Brembo z przodu i jednotłoczkowe z tyłu, a wisienką na torcie jest trio systemów, bo system kontroli trakcji, ABS oraz Drag-Torque Slip Control. Taki zestaw ma zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa na wielu etapach jazdy.

Chociaż LiveWire uważa S2 Del Mar za tani elektryczny motocykl, to szykujcie się i tak na wysoką cenę, bo aktualnie ta ma wynosić 15499 dolarów, czyli w przeliczeniu 76000 złotych. Można go już rezerwować, ale nic nie wiadomo na temat potencjalnej daty dostawy.

